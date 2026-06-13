„Afleiðingarnar muni vara í einhver ár jafnvel“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 13. júní 2026 12:38 Vilborg Ása Guðjónsdóttir er alþjóðastjórnmálafræðingur. vísir/epa Alþjóðastjórnmálafræðingur segir langt frá því að friður sé í augnsýn á milli Bandaríkjanna og Íran þrátt fyrir drög að samkomulagi. Átök milli þjóðanna með tilheyrandi lokun Hormússunds og loftárásum Bandaríkjahers hafa staðið yfir síðan í lok febrúar. Í gær greindi forsætisráðherra Pakistans frá því að lokaorðalag friðarsáttmála hefði verið samþykkt af forsvarsmönnum beggja þjóða. Í nýlegri færslu á X segir hann friðarsamkomulag nærri en aldrei fyrr. Samkomulagið verði undirritað á næsta sólarhrning. Meðal ákvæða í fyrirliggjandi friðarsamkomulagi er fyrirvaralaus opnun fyrir skipaumferð um Hormússund og aflétting hafnarbanns Bandaríkjanna í Íran. Vilborg Ása Guðjónsdóttir alþjóðastjórnmálafræðingur segir að ekkert sé fast í hendi. „Nú er þetta ekki eiginlegt friðarsamkomulag heldur viljayfirlýsing sem á að gilda í 60 daga og á að leggja grunninn að mögulegu friðarsamkomulagi. Þar að auki er Ísrael ekki aðili að þessari viljayfirlýsingu. Þannig að það er ákveðinn stór áhættuþáttur, hvort þeir muni virða skilmálana sem þarna eru gefnir, annars vegar þegar kemur að áframhaldandi árásum Ísraela á Íran og svo hins vegar Líbanon. Það er alls óvíst hvort að þessir aðilar muni fylgja viljayfirlýsingunni.“ Ísraelar hafa haldið úti loftárásum á Líbanon í dag og skipað íbúum í suðurhluta landsins að yfirgefa heimkynni sín samkvæmt umfjöllun Breska ríkisútvarpsins. Minnst einn er látinn. Hún bætir við að ástandið hafi nú þegar haft áhrif á samband Bandaríkjanna og Ísraela sem hafa verið nánir bandamenn til þessa. Spennan hafi aukist gífurlega þar á milli. Hún segir stríðið skila litlu sem engu. „Þarna er verið að semja um að opna aftur Hormússund sem var náttúrulega einfaldlega lokað út af árásum Ísraela og Bandaríkjanna á Íran. Svo á einhvern veginn á næstu 60 dögum ef þessi yfirlýsing verður samþykkt á að semja um kjarnorkuáætlun Írana. En það er ekkert í hendi þar.“ Hún segir að mögulega sé búið að veikja stöðu Írana vegna loftárása og eyðileggingar á innviðum. „Það er ekkert sem til lengri tíma litið er endilega að fara að skila einhverri gjörbreyttri stöðu og mögulega bara hið gagnstæða. Það er erfitt að sjá hvaða tilgangi þetta stríð átti að þjóna og hefur þjónað. Ég meina það er ekkert sem hefur skilað sér jákvætt til Bandaríkjanna hvað þetta varðar.“ Málið muni draga dilk á eftir sér fyrir Bandaríkjaforseta enda mikil óánægja meðal almennings vegna átakanna. „Almenningur í Bandaríkjunum hefur engan sérstakan áhuga á þessu stríði. Það eru miðkjörtímabilskosningar fram undan í Bandaríkjunum og þetta er eitthvað sem hann kann að hafa áhyggjur af. Þetta hefur skapað mjög slæma stöðu fyrir allan heiminn hvað varðar eldsneytisverð. Sömuleiðis hvað varðar landbúnað, ræktun og áburð. Það er eitthvað sem mun ekki ganga til baka bara um leið og það er búið að ná einhvers konar samkomulagi. Það eru líkur á að afleiðingarnar muni vara í einhver ár jafnvel. Það má búast við einhverjum lækkunum ef að þessi viljayfirlýsing verður undirrituð. Afleiðingarnar eru það miklar að þetta gengur ekki til baka bara um leið. Það eru engar líkur á því.“ Íran Bandaríkin Ísrael Líbanon Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Mest lesið Húðlæknir bregst við brúnkutískunni Innlent Þremur skemmtistöðum lokað í sameiginlegum aðgerðum Innlent „Þú getur ekkert forðað þér, það verður bara að takast á við þetta“ Innlent Eldhaf gaus upp í vélarrúmi og skipið rak í þrjá tíma Innlent Sæbrautargátan leyst: Það er 58, ekki 60 - en samt ekki alveg Innlent Tveir látnir eftir að bíl var ekið í hlið húss Erlent Felldi loks tár þegar andlát eiginmannsins var rætt Innlent Hlaðvarparar hrósa sigri: „Logi er greinilega nettur gæi“ Innlent Friður í augsýn að uppfylltum skilyrðum Erlent Bein útsending: Brautskráning Háskóla Íslands Innlent Fleiri fréttir „Afleiðingarnar muni vara í einhver ár jafnvel“ Friður í augsýn að uppfylltum skilyrðum Tveir látnir eftir að bíl var ekið í hlið húss Samþykkt friðarsamkomulag liggi fyrir Dregur umdeildar skýrslur um Havana-heilkennið til baka Facebook lá niðri Kaninn pakkar saman í Evrópu Stríðið í Úkraínu orðið lengra en fyrri heimsstyrjöldin Hæstiréttur bannar Alabama að taka menn af lífi með köfnunarefni Íranir draga orð Trump til baka og vara fólk við að taka hann trúanlegan Lýsa uppgötvuninni sem gríðarstórum „hvalakirkjugarði“ Vilja lækka sakhæfisaldur um eitt ár í stað tveggja Aflýsir kröftugu árásunum Bretar samþykkja Wegovy pilluna fyrstir í Evrópu Rýmdu hluta Pentagon vegna „loftgæðafráviks“ Saka Ísraela um þjóðernishreinsun á Vesturbakkanum Gera úkraínsk ungmenni að launmorðingjum Boðar harðar árásir og hernám Kharg-eyju Varnarmálaráðherra Breta segir af sér Telja 200.000 hafa látið lífið af völdum hita í Evrópu Hætta við að lækka sakhæfisaldur í þrettán ár Tvær vikur á braut um jörðu og síðan til tunglsins Rússnesk gervitungl trufla GPS-merki í Evrópu Áframhald á árásum og Íranir segja sundið lokað allri umferð Óútskýrðir rauðir blettir á myndum taldir svarthol Ræða „endurskipulagningu“ herstöðva í Sýrlandi Rússar vígbúast við mörk Norðurlanda Rufu hljóðmúrinn í fyrsta sinn en mæla hávaðann seinna Marius sleppur ekki eftir allt saman Ætla að sækja óeirðaseggi í Belfast til saka Sjá meira