Erlent

Gera úkraínsk ung­menni að launmorðingjum

Samúel Karl Ólason skrifar
Frá minnisvarða um fallna hermenn í Úkraínu.
Frá minnisvarða um fallna hermenn í Úkraínu. EPA/SERGEY DOLZHENKO

Æðsti yfirmaður lögreglunnar í Úkraínu segir útsendara frá leyniþjónustum Rússa fá úkraínskar táningsstúlkur og ungar konur til að myrða úkraínska hermenn. Stúlkunum er lofað að þær fái peninga fyrir að fylgja leiðbeiningum og eitra fyrir mönnum sem þær mæla sér jafnvel móts við gegnum internetið.

Í viðtali sem birt var í úkraínskum miðli í gær sagði Ivan Vyhivskyi, yfirmaður lögreglunnar í Úkraínu, að á þessu ári hefði lögreglan komist á snoðir um sex mismunandi tilvik þar sem úkraínsk ungmenni áttu í samskiptum við rússneska útsendara gegnum samfélagsmiðla og samþykktu að myrða hermenn gegn greiðslum.

Eitt launmorð af sex var stöðvað.

Vyhivskyi segir þessa útsendara finna ungar konur og lofa þeim peningum. Þær eru síðan fengnar til að setja sig í samband við hermenn gegnum stefnumótaforrit og síður. Rússarnir leigja íbúðir eða herbergi þar sem stúlkurnar mæla sér mót við hermennina en útsendararnir kaupa einnig áfengi og útvega stúlkunum metadón, sem þær nota svo til að eitra fyrir hermönnunum.

Lögreglan í Úkraínu sagði svo frá því í morgun að nítján ára kona hefði verið handtekin fyrir að eitra fyrir 23 ára gömlum úkraínskum hermanni sem dó á sjúkrahúsi. Konan stendur frammi fyrir lífstíðardómi vegna morðsins.

Konan er sögð hafa átt í samskiptum við hermanninn gegnum internetið og sent honum svo pakka með áfengi í. Hún hafði sett metadón út í áfengið en hermaðurinn dó á sjúkrahúsi.

Í áðurnefndu viðtali varaði Vyhivskyi úkraínska hermenn við því að hitta fólk gegnum internetið. Rússneskir útsendarar notuðu slík samskipti til að öðlast upplýsingar og líka til að myrða hermenn.

Þá bað hann úkraínska foreldra um að fylgjast með samskiptum barna sinna. Varaði hann við því að rússneskir útsendarar legðu sérstaka áherslu á úkraínsk ungmenni.

Millifyrirsögn

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem fjallað er um það að úkraínsk ungmenni séu nýtt af rússneskum útsendurum til árása eða upplýsingaöflunar. Í fyrra bárust fregnir af því að rússneskir útsendarar hefðu ráðið táninga til að smíða og koma fyrir sprengjum í Úkraínu.

Í einhverjum tilfellum voru ungmennin óaðvitandi gerð að sjálfsmorðssprengjumönnum.

Bæði buðu Rússar þessum táningum fúlgur fjár fyrir að smíða sprengjur og koma þeim fyrir. Í einu tilfelli eru þeir sagðir hafa brotið sér leið inn í síma fjórtán ára stúlku og hótað að birta myndir af henni sem þeir fundu þar.

Þannig þvinguðu þeir hana til að smíða sprengju, eftir leiðbeiningum þeirra, og fara með hana á lögreglustöð í heimabæ hennar. Hún var þó gómuð og engan sakaði.

Retuers hefur eftir lögreglunni í Úkraínu að frá því stríðið gegn Rússum hófst hafi rúmlega 1.100 Úkraínumenn verið sakaðir um árásir gegn Úkraínu, eins og íkveikjur, sprengjuárásir og skemmdarverk.

Ráðamenn í Rússlandi hafa sakað Úkraínumenn um að ráða rússneska ríkisborgara til að gera árásir í Rússlandi. Forsvarsmenn leyniþjónustu úkraínska hersins hafa gengist við nokkrum launmorðum og sprengjuárásum gegn yfirmönnum í rússneska hernum frá því innrás Rússa hófst í febrúar 2022.

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