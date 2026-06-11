Gera úkraínsk ungmenni að launmorðingjum Samúel Karl Ólason skrifar 11. júní 2026 13:01 Frá minnisvarða um fallna hermenn í Úkraínu. EPA/SERGEY DOLZHENKO Æðsti yfirmaður lögreglunnar í Úkraínu segir útsendara frá leyniþjónustum Rússa fá úkraínskar táningsstúlkur og ungar konur til að myrða úkraínska hermenn. Stúlkunum er lofað að þær fái peninga fyrir að fylgja leiðbeiningum og eitra fyrir mönnum sem þær mæla sér jafnvel móts við gegnum internetið. Í viðtali sem birt var í úkraínskum miðli í gær sagði Ivan Vyhivskyi, yfirmaður lögreglunnar í Úkraínu, að á þessu ári hefði lögreglan komist á snoðir um sex mismunandi tilvik þar sem úkraínsk ungmenni áttu í samskiptum við rússneska útsendara gegnum samfélagsmiðla og samþykktu að myrða hermenn gegn greiðslum. Eitt launmorð af sex var stöðvað. Vyhivskyi segir þessa útsendara finna ungar konur og lofa þeim peningum. Þær eru síðan fengnar til að setja sig í samband við hermenn gegnum stefnumótaforrit og síður. Rússarnir leigja íbúðir eða herbergi þar sem stúlkurnar mæla sér mót við hermennina en útsendararnir kaupa einnig áfengi og útvega stúlkunum metadón, sem þær nota svo til að eitra fyrir hermönnunum. Lögreglan í Úkraínu sagði svo frá því í morgun að nítján ára kona hefði verið handtekin fyrir að eitra fyrir 23 ára gömlum úkraínskum hermanni sem dó á sjúkrahúsi. Konan stendur frammi fyrir lífstíðardómi vegna morðsins. Konan er sögð hafa átt í samskiptum við hermanninn gegnum internetið og sent honum svo pakka með áfengi í. Hún hafði sett metadón út í áfengið en hermaðurinn dó á sjúkrahúsi. Í áðurnefndu viðtali varaði Vyhivskyi úkraínska hermenn við því að hitta fólk gegnum internetið. Rússneskir útsendarar notuðu slík samskipti til að öðlast upplýsingar og líka til að myrða hermenn. Þá bað hann úkraínska foreldra um að fylgjast með samskiptum barna sinna. Varaði hann við því að rússneskir útsendarar legðu sérstaka áherslu á úkraínsk ungmenni. Millifyrirsögn Þetta er ekki í fyrsta sinn sem fjallað er um það að úkraínsk ungmenni séu nýtt af rússneskum útsendurum til árása eða upplýsingaöflunar. Í fyrra bárust fregnir af því að rússneskir útsendarar hefðu ráðið táninga til að smíða og koma fyrir sprengjum í Úkraínu. Í einhverjum tilfellum voru ungmennin óaðvitandi gerð að sjálfsmorðssprengjumönnum. Bæði buðu Rússar þessum táningum fúlgur fjár fyrir að smíða sprengjur og koma þeim fyrir. Í einu tilfelli eru þeir sagðir hafa brotið sér leið inn í síma fjórtán ára stúlku og hótað að birta myndir af henni sem þeir fundu þar. Þannig þvinguðu þeir hana til að smíða sprengju, eftir leiðbeiningum þeirra, og fara með hana á lögreglustöð í heimabæ hennar. Hún var þó gómuð og engan sakaði. Retuers hefur eftir lögreglunni í Úkraínu að frá því stríðið gegn Rússum hófst hafi rúmlega 1.100 Úkraínumenn verið sakaðir um árásir gegn Úkraínu, eins og íkveikjur, sprengjuárásir og skemmdarverk. Ráðamenn í Rússlandi hafa sakað Úkraínumenn um að ráða rússneska ríkisborgara til að gera árásir í Rússlandi. Forsvarsmenn leyniþjónustu úkraínska hersins hafa gengist við nokkrum launmorðum og sprengjuárásum gegn yfirmönnum í rússneska hernum frá því innrás Rússa hófst í febrúar 2022. Úkraína Rússland Innrás Rússa í Úkraínu Mest lesið Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Innlent Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Innlent Sorglegt hve fáir Kópavogsbúar hafi skrifað undir listann Innlent Rýmdu skrifstofur Hagkaupa vegna hótunar Innlent Veglegt veiðihús rís fyrir silungasvæðið Innlent Rússnesk gervitungl trufla GPS-merki í Evrópu Erlent Eiginmaðurinn fékk krabbameinið sem hún hræddist mest Innlent Þjónusta þjarka og falskra aðganga gengur kaupum og sölu Innlent Ráðstöfun Baldurs til Eyja brjóti gegn samningi Innlent Flekahreyfingar innan Samfylkingar Innlent Fleiri fréttir Gera úkraínsk ungmenni að launmorðingjum Boðar þungar árásir og hernám Kharg-eyju Varnarmálaráðherra Breta segir af sér Telja 200.000 hafa látið lífið af völdum hita í Evrópu Hætta við að lækka sakhæfisaldur í þrettán ár Tvær vikur á braut um jörðu og síðan til tunglsins Rússnesk gervitungl trufla GPS-merki í Evrópu Áframhald á árásum og Íranir segja sundið lokað allri umferð Óútskýrðir rauðir blettir á myndum taldir svarthol Ræða „endurskipulagningu“ herstöðva í Sýrlandi Rússar vígbúast við mörk Norðurlanda Rufu hljóðmúrinn í fyrsta sinn en mæla hávaðann seinna Marius sleppur ekki eftir allt saman Ætla að sækja óeirðaseggi í Belfast til saka Ísland friðsælasta land heims nítjánda árið í röð Tólf látnir og níu særðir eftir skotárás í Jóhannesarborg Óeirðir í Belfast eftir hnífstungu Íranir gerðu hefndarárásir á herstöðvar í nágrannaríkjunum Gerir Repúblikönum á þingi enn lífið leitt Bandaríkjamenn ráðast á Íran Segir Írani hafa skotið niður þyrlu Bandaríkjanna Stríðið gegn holdétandi flugunni fær nýtt líf Kristersson í kröppum dansi á kosningaári Virðist bjartsýnn á að gæfan sé að snúast Úkraínumönnum í hag Armenar horfa áfram til vesturs eftir kosningar Ekkert lát á árásum Ísraelsmanna í suðurhluta Líbanon Fallið frá þróun nýrrar samevrópskrar herþotu Marius látinn laus Xi í heimsókn hjá Kim: Í keppni við Pútín um áhrif í Pyongyang Báðir segjast hættir, í bili Sjá meira