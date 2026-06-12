„Við getum staðfest að samþykkt lokaorðalag friðarsamkomulag liggur fyrir,“ segir Shehbaz Sharif forsætisráðherra Pakistan í færslu á samfélagsmiðlum.
Pakistanar hefur komið að sáttaumleitunum frá upphafi átakanna og Shehbaz Sharif forsætisráðherra hefur farið þar í broddi. Íranar, Ísraelar og Bandaríkjamenn hafa skipst á skotum í vikunni en nú virðist sem eitthvað þoki, ef forsætisráðherrann er að marka.
Leiðtogar beggja vegna borðsins hafa ekki tjáð sig um yfirlýsingu Sharif en fyrr í dag birti Abbas Araghchi utanríkisráðherra Írans sem fer fyrir samninganefndinni færslu þar sem hann kvað stríðandi fylkingar aldrei hafa verið nær samkomulagi. Donald Trump deildi færslu Araghchi á sinni síðu.
Fréttaveitur hafa eftir embættismönnum í Bandaríkjunum og Íran að samkomulagið feli í sér að kjarnorkubrölt Írana verði stöðvað, opnað yrði fyrir umferð um Hormússund, viðskiptabanni á Íran verði aflétt og frystar eignir Írana leystar.
Eftir árásir Bandaríkjanna í lok febrúar og síðan að vopnahlé hafi verið samþykkt að nafninu til hafa eldflaugar samt sem áður þverað Persaflóa og Mesópótamíu með reglulegu millibili. Ísraelar hófu einnig innrás í Líbanon með það að yfirlýstu markmiði að afvopna Hezbollah við landamæri landanna.
Bandarískir embættismenn sem ræddu við AP sögðust eiga Ísrael von á einhvers konar undirritunarathöfn á næstu dögum en að staðan sé enn mjög viðkvæm.