Spánarkonungur bauð Leó XIV páfa einkaþotu sína til þess að komast heim frá Tenerife eftir að vélarbilun kom upp í vél páfans.
Flugvél Leós páfa var kyrrsett á flugvellinum í Santa Cruz á Tenerife vegna vélarbilunar í gær. Filippus Spánarkonungur kom páfanum til bjargar og bauð honum Falcon-einkaþotu sína til þess að komast heim á leið.
AP-fréttaveitan greinir frá þessu og segir atvikið hafa markað óvenjulegan endi á annars vel heppnaða ferð páfans til Madrídar, Barselóna og Kanaríeyja. Leó páfi hafi meðal annars vígt nýjan turn kirkjunnar Sagrada Familia í Barselóna í heimsókn sinni.
Bilunin hafi verið vegna hreyfils sem hafi ekki farið í gang og allir farþegar neyddust því að fara frá borði. Páfinn og fylgilið hans tóku á loft í þotu Spánarkonungs til Rómar meira en þremur klukkustundum eftir að tilætluð brottför var.