Enn og aftur fer tvennum sögum af því hvort Bandaríkjamenn og Íranir séu við það að undirrita friðarsamkomulag eða ekki. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í gær að samkomulag væri allt að því í höfn en utanríkisráðuneyti Íran dró það til baka og sagði enga niðurstöðu liggja fyrir.
Forsetinn lét ummælin falla þegar hann aflýsti umfangsmiklum árásum sem hann hafði boðað en hann hafði meðal annars látið í veðri vaka að Bandaríkjamenn myndu taka yfir Kharg-eyju, sem hefur að geyma mikilvæga olíuinnviði.
Hann hefur í gegnum tíðina verið þekktur og harðlega gagnrýndur fyrir að vera yfirlýsingaglaður en draga svo úr eða hætta við. Gagnrýnendur hans kalla fyrirbærið TACO, Trump til mikillar óánægju: Trump Always Chickens Out.
Þess ber að geta að menn hafa oftar en ekki verið fegnir því að forsetinn hafi ekki staðið við orð sín.
Esmail Baghaei, talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, sagði að aðilar hefðu náð saman um stóran hluta texta samkomulagsins en ítrekaði að Íranir myndu ekki gera málamiðlar varðandi „rauðar línur“.
Ónefndur embættismaður sagði að enn væru helmingslíkur á því að ekkert yrði af samkomulagi og fréttastofan Tasnmi sagði að fólk ætti að hunsa yfirlýsingar Trump þar til tilkynning bærist frá stjórnvöldum í Íran.
Jafnvel þótt samkomulag næðist virðist ljóst að það yrði til skamms tíma, þar sem drög kveða á um frekari viðræður varðandi kjarnorkumál og afléttu refsiaðgerða.
Rauðar línur Írana hafa varðað birgðir landsins af auðguðu úrani, takmörk á framleiðslu eldflauga og stuðning stjórnvalda við samtök og hópa annars staðar í Mið-Austurlöndum.