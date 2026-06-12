Dregur umdeildar skýrslur um Havana-heilkennið til baka Samúel Karl Ólason skrifar 12. júní 2026 14:26 Tulsi Gabbard er að láta af störfum sem yfirmaður allra leyniþjónusta Bandaríkjanna. EPA/WILL OLIVER Tvær umdeildar skýrslur um hið svokallaða Havana-heilkenni hafa verið dregnar til baka. Tulsi Gabbard, fráfarandi yfirmaður leyniþjónusta Bandaríkjanna, segir skýrslurnar ekki hafa staðist greiningarstaðla en þar var því haldið fram að hin dularfullu áratugsgömlu veikindi tengdust ekki aðgerðum eða árásum óvina. Í minnisblaði sem Gabbard sendi út í gær segir að höfundar skýrslnanna tveggja, sem eru frá mars 2023 og janúar 2025, hafi hunsað vísbendingar og sönnunargögn sem hefðu farið gegn niðurstöðum þeirra. Stuðst hefði verið við takmarkaðar upplýsingar og gallaða heilsurannsókn. Þá segir að frekari rannsóknir á heilkenninu og hvað hafi valdið því muni fylgja strangari reglum og innihalda fleiri sjónarmið. Þingmaðurinn Rick Crawford deildi minnisblaði Gabbard í gær. Hann segir að áðurnefndar skýrslur hafi verið gerðar til að koma höggi á fólk sem telur sig hafa fengið Havana-heilkennið. Hann er formaður nefndar fulltrúadeildarinnar um leyniþjónustumál og hefur áður haldið því fram að Havana-heilkennið sé raunverulegt og að óvinveittir aðilar hafi valdið því. This is huge news for the AHI victim community, analytic integrity, and for the American people.These flawed, fraudulent, and manufactured Intelligence Community Assessments (ICA) have caused significant harm to some of our nation’s bravest. ICAs carry a great deal of weight,… pic.twitter.com/nRCjGzVuFb— Rep. Rick Crawford (@RepRickCrawford) June 11, 2026 Havana-heilkennið vísar til veikinda og óútskýrðra heilbrigðisvandamála sem bandarískir og kanadískir embættismenn og erindrekar hafa kvartað yfir á undanförnum árum. Heyrnartap, ógleði, svimi og miklir höfuðverkir eru meðal þess sem fólk hefur fundið fyrir en fyrstu tilfellin greindust í sendiráði Bandaríkjanna í Havana á Kúbu, seint árið 2016. Í frétt Wall Street Journal segir að síðan þá hafi rúmlega fimmtán hundruð opinberir starfsmenn tilkynnti veikindi í takt við Havana-heilkennið. Tilfelli hafa verið tilkynnt í Kína, Rússlandi, Póllandi, Serbíu, Indlandi, Kólumbíu og í Frakklandi. Mikil veikindi og víða Í einhverjum tilfellum hafa fylgikvillar þessara veikinda verið mjög miklir, svo miklir að fólk hefur þurft að setjast í helgan stein og getur ekki átt hefðbundið líf án aðstoðar. Árið 2024 bendluðu blaðamenn nokkurra miðla leynilega sveit rússneskra njósnara við heilkennið. Sjá einnig: Bendla umdeilda rússneska sveit við Havana-heilkennið Sú sveit kallaðist Unit 29155. Blaðamenn 60 Mínútna og rússneska útlagamiðilsins Insider komu höndum yfir gögn sem þeir segja að hafi bent til þess að meðlimir sveitarinnar hafi gert tilraunir með vopn sem átti að geta valdið veikindum með því að senda út örbylgjur. Sjá einnig: Ný sveit njósnara leiðir skuggastríð Rússa Í byrjun þessa árs bárust fréttir af því að innan varnarmálaráðuneytis Bandaríkjanna hefðu í rúmt ár staðið yfir tilraunir á tæki sem gæti hafa verið notað til að framkalla Havana-heilkennið. Bandarískir njósnarar voru sagðir hafa varið fúlgum fjár í tækið. Yfirvöld í Bandaríkjunum hafa aldrei staðfest að vopni hafi verið beitt gegn þessu fólki. Því hefur verið haldið fram að Havana-heilkennið sé einhvers konar fjöldamóðursýki en formleg niðurstaða rannsóknar innan leyniþjónustusamfélags Bandaríkjanna er að engar útskýringar hafi fundist á heilkenninu. Í skýrslu sem unnin var vegna rannsóknarinnar kom fram að ein möguleg útskýring á þessum veikindum væru örbylgjur. Fólk sem talið er mögulega þjást af Havana-heilkenninu hefur lýst því hvernig það hafi fundið fyrir einhvers konar höggi og að það hafi misst heyrnina, eins og sprengja hafi sprungið nærri því. Í kjölfarið hafi fylgt sterkur höfuðverkur. Norskur vísindamaður sem sagður er hafa gert tilraunir á sjálfum sér með þessu vopni mun nú í kjölfarið glíma sjálfur við hin dularfullu veikindi. Hann hafði það markmið að sanna að hið meinta vopn væri skaðlaust. Sjá einnig: Veiktist er hann reyndi að afsanna Havana-heilkennið Marc Polymeropoulos, fyrrverandi starfsmaður Leyniþjónustu Bandaríkjanna (CIA) er einn þeirra sem segjast hafa þjáðst af Havana-heilkenninu. Hann hefur kallað eftir því að skýrslurnar tvær verði felldar úr gildi og hefur þakkað Gabbard fyrir að hafa gert það. In my March appearance on @60Minutes, I called on @ODNIgov to rescind the two previously flawed IC assessments on Havana Syndrome. Yesterday, the DNI finally did so. This is a huge step in getting justice for the USG victims, including my colleagues at CIA whose lives hav been… https://t.co/PQlMyES0pg— Marc Polymeropoulos (@Mpolymer) June 12, 2026 Bandaríkin Mest lesið Stungu dóttur sína í hjartað: „Hún var mjög hugrökk“ Innlent Lýsa uppgötvuninni sem gríðarstórum „hvalakirkjugarði“ Erlent Ætlar ekki að sitja undir ásökunum um barnaníð Innlent Ming Ting mætt í dómsal vegna Edition-málsins Innlent Logi sker hlaðvarpara úr snöru Fjölmiðlanefndar Innlent Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Innlent Facebook lá niðri Erlent Borgin afþakkar risaeðlubein Innlent Íranir draga orð Trump til baka og vara fólk við að taka hann trúanlegan Erlent Meirihluti bíður eftir greiningu í meira en ár Innlent Fleiri fréttir Dregur umdeildar skýrslur um Havana-heilkennið til baka Facebook lá niðri Kaninn pakkar saman í Evrópu Stríðið í Úkraínu orðið lengra en fyrri heimsstyrjöldin Hæstiréttur bannar Alabama að taka menn af lífi með köfnunarefni Íranir draga orð Trump til baka og vara fólk við að taka hann trúanlegan Lýsa uppgötvuninni sem gríðarstórum „hvalakirkjugarði“ Vilja lækka sakhæfisaldur um eitt ár í stað tveggja Aflýsir kröftugu árásunum Bretar samþykkja Wegovy pilluna fyrstir í Evrópu Rýmdu hluta Pentagon vegna „loftgæðafráviks“ Saka Ísraela um þjóðernishreinsun á Vesturbakkanum Gera úkraínsk ungmenni að launmorðingjum Boðar harðar árásir og hernám Kharg-eyju Varnarmálaráðherra Breta segir af sér Telja 200.000 hafa látið lífið af völdum hita í Evrópu Hætta við að lækka sakhæfisaldur í þrettán ár Tvær vikur á braut um jörðu og síðan til tunglsins Rússnesk gervitungl trufla GPS-merki í Evrópu Áframhald á árásum og Íranir segja sundið lokað allri umferð Óútskýrðir rauðir blettir á myndum taldir svarthol Ræða „endurskipulagningu“ herstöðva í Sýrlandi Rússar vígbúast við mörk Norðurlanda Rufu hljóðmúrinn í fyrsta sinn en mæla hávaðann seinna Marius sleppur ekki eftir allt saman Ætla að sækja óeirðaseggi í Belfast til saka Ísland friðsælasta land heims nítjánda árið í röð Tólf látnir og níu særðir eftir skotárás í Jóhannesarborg Óeirðir í Belfast eftir hnífstungu Íranir gerðu hefndarárásir á herstöðvar í nágrannaríkjunum Sjá meira