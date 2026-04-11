Andy Robertson, vinstri bakvörður Liverpool og skoska landsliðsins, hefur náð samkomulagi við Tottenham um að spila fyrir liðið frá og með næsta sumri. Þó aðeins ef liðið heldur sér í ensku úrvalsdeildinni.
Breskir miðlar greina frá nú í morgun. Robertson tilkynnti í vikunni að hann myndi yfirgefa Liverpool þegar samningur hans rennur út í sumar. Skotinn hefur verið lykilmaður frá því hann samdi við Rauða herinn árið 2017.
Leiktími hans hefur skerst með komu Milos Kerkez frá Bournemouth í sumar og komið að því að leiðir skilji. Robertson er 32 ára gamall og unnið fjölda titla á tíma sínum með Liverpool.
Hann hefur verið orðaður við lið í ensku úrvalsdeildinni, sem og uppeldisfélag hans, Celtic í Glasgow, sem hann náði ekki að spila með sem ungur maður.
Breskir fjölmiðlar greina frá því í morgun að Robertson hafi komist að munnlegu samkomulagi við Tottenham um að ganga í raðir félagsins í sumar. Það sé þó aðeins ef Tottenham haldi sæti sínu í ensku úrvalsdeildinni, sem er langt því frá bókað.
Tottenham fór í gærkvöld niður í fallsæti í fyrsta sinn á tímabilinu eftir öruggan 4-0 sigur West Ham á Wolves. Liðið mætir Sunderland á morgun í fyrsta leik nýs stjóra, Roberto De Zerbi, sem freistar þess að halda liðinu á meðal þeirra bestu.