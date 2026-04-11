Kemst að munn­legu sam­komu­lagi við Tottenham

Valur Páll Eiríksson skrifar
Andrew Robertson gæti verið á förum frá Liverpool.
Andrew Robertson gæti verið á förum frá Liverpool. Getty

Andy Robertson, vinstri bakvörður Liverpool og skoska landsliðsins, hefur náð samkomulagi við Tottenham um að spila fyrir liðið frá og með næsta sumri. Þó aðeins ef liðið heldur sér í ensku úrvalsdeildinni.

Breskir miðlar greina frá nú í morgun. Robertson tilkynnti í vikunni að hann myndi yfirgefa Liverpool þegar samningur hans rennur út í sumar. Skotinn hefur verið lykilmaður frá því hann samdi við Rauða herinn árið 2017.

Leiktími hans hefur skerst með komu Milos Kerkez frá Bournemouth í sumar og komið að því að leiðir skilji. Robertson er 32 ára gamall og unnið fjölda titla á tíma sínum með Liverpool.

Hann hefur verið orðaður við lið í ensku úrvalsdeildinni, sem og uppeldisfélag hans, Celtic í Glasgow, sem hann náði ekki að spila með sem ungur maður.

Breskir fjölmiðlar greina frá því í morgun að Robertson hafi komist að munnlegu samkomulagi við Tottenham um að ganga í raðir félagsins í sumar. Það sé þó aðeins ef Tottenham haldi sæti sínu í ensku úrvalsdeildinni, sem er langt því frá bókað.

Tottenham fór í gærkvöld niður í fallsæti í fyrsta sinn á tímabilinu eftir öruggan 4-0 sigur West Ham á Wolves. Liðið mætir Sunderland á morgun í fyrsta leik nýs stjóra, Roberto De Zerbi, sem freistar þess að halda liðinu á meðal þeirra bestu.

