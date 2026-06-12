Fótbolti

Maður dagsins á HM: Jafnfætti prinsinn jafnaði sig í tæka tíð

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Hwang In-beom var hetja Suður-Kóreu gegn Tékklandi.
Hwang In-beom var hetja Suður-Kóreu gegn Tékklandi. Julian Finney - FIFA/FIFA via Getty Images

Hwang In-beom var hetja Suður-Kóreu í 2-1 endurkomu sigri gegn Tékklandi og er maður dagsins á HM hjá Vísi.

Suður-Kórea lenti undir gegn Tékklandi í gær en Hwang In-Beom skoraði jöfnunarmark og lagði síðan upp sigurmarkið fyrir Hyeon-gyu Oh, sem kom inn á sem varamaður fyrir Heung-min Son sem átti slakan leik.

Það munaði samt litlu að Hwang In-beom myndi missa af HM. Eftir að hafa slitið liðband í mars hafði hann ekkert spilað í tæpa þrjá mánuði, fyrr en hann tók þátt í æfingaleikjum fyrir HM.

Sem betur fer fyrir Suður-Kóreu var hetja gærkvöldsins búin að jafna sig í tæka tíð.

Hwang In-beom er vel þekktur landsliðsmaður hjá Suður-Kóreu og hlaut viðurnefnið „krónprins Bento“ því fyrrum þjálfarinn Paulo Bento hélt svo mikið upp á hann.

In-beom er einn mesti ferðalangur í sögu suðurkóreska boltans og hefur spilað í Kanada, Rússlandi, Grikklandi, Serbíu og er núna hjá Feyenoord í Hollandi.

Hjá Feyenoord hefur hann hlotið mikið lof. Wesley Sneijder, fyrrum landsliðsmaður Hollands, hrósaði honum sem jafnfættasta leikmanni sem hann hefur séð og líkti In-beom við Shinji Ono, eina mestu goðsögn í sögu Feyenoord.

„Þetta er ekki hægt að læra, þetta er meðfætt,“ sagði Sneijder þegar hann sá In-beom nota báða fætur til jafns.

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