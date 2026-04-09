Robertson kveður Liverpool og leitar á önnur mið í sumar

Andy Robertson mun kveðja Liverpool eftir tímabilið í ensku úrvalsdeildinni. Vinstri bakvörðurinn er orðinn 32 ára og samningur hans við félagið er að renna út.
Vinstri bakvörðurinn hefur verið hjá Liverpool undanfarin níu ár og spilað alls 373 leiki en þeir gætu orðið fleiri.
Á sínum tíma hjá félaginu hefur Robertson orðið Englandsmeistari tvisvar, unnið Meistaradeildina, orðið FA bikarmeistari og deildabikarmeistari í tvígang. Auk þess hefur hann orðið heimsmeistari, unnið UEFA Ofurbikarinn og enska Samfélagsskjöldinn.
„Beðið verður með að fagna afrekum Robertson þangað til tímabilinu lýkur því númer 26 er með fullan fókus á því að klára tímabilið í rauða búningnum með sem bestum hætti,“ segir í tilkynningu Liverpool.
Robertson fylgir í fótspor Mohamed Salah, sem tilkynnti á dögunum að ferill hans hjá Liverpool væri á enda eftir tímabilið.
Hlutverk Robertson hefur minnkað töluvert með komu Milos Kerkez. Ungverjinn hefur verið aðal vinstri bakvörður liðsins á þessu tímabili og Robertson verið í stöðu varamanns.
Robertson var orðaður við brottför frá Liverpool síðasta sumar og Tottenham Hotspur og Atlético Madrid voru sögð áhugasöm. Ekkert varð úr skiptum þá því Kostas Tsimikas fór til Roma og Liverpool vildi ekki losa Robertson líka.
"I'll always look back on amazing memories at this football club, I've put my heart and soul into the club for nine years and I've not got many regrets."Watch Andy Robertson's full interview on All Red Video. 💬— Liverpool FC (@LFC) April 9, 2026
