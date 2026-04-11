Sjáðu Hamrana skora fjögur og senda Tottenham í fallsæti

West Ham vann glæstan 4-0 sigur gegn Wolves í gærkvöldi. Mörkin úr leiknum má sjá hér fyrir neðan.
Boðið var upp á markaveislu þegar enski boltinn hófst loks aftur í gærkvöld og Hamrarnir voru jafnvel óheppnir að hafa ekki skorað fimmta markið undir lok leiks.
Gríski miðvörðurinn Konstaninos Mavropanos skoraði tvennu og argentínski framherjinn Valentín Castellanos skoraði einnig tvennu.
Með þessum sigri kom West Ham sér upp úr fallsæti. Tottenham situr nú í 18. sætinu, tveimur stigum á eftir West Ham, en með leik til góða gegn Sunderland á sunnudag.
