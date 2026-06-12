Fyrrum landsliðsstjörnur Suður-Afríku höfðu ekki margt að segja eftir tap liðsins fyrir Mexíkó í fyrsta leik á HM í fótbolta í gærkvöld. Grafarþögn var í stúdíóinu í beinni.
Þeir Benni McCarthy, Aaron Mokoena og Quinton Fortune voru sérfræðingar í setti og var ætlað að gera tapið upp. Suður-Afríka stóð sig ekki vel í leiknum og tapaði verðskuldað 2-0.
Það tap hefði hæglega getað verið stærra og þá fékk liðið einnig að líta tvö rauð spjöld.
„Þeir voru bara ömurlega lélegir og raunverulega sjálfum sér til skammar,“ sagði Óskar Hrafn Þorvaldsson til að mynda um Suður-Afríkumenn eftir leik á RÚV í gær. „Þeir voru bara drasl, segjum það bara eins og það er.“
McCarthy, Mokoena og Fortune hafa allir farið á heimsmeistaramót með Suður-Afríku og léku einnig allir þrír lengi vel í ensku úrvalsdeildinni.
Mood in South Africa right now 🥺🇿🇦 pic.twitter.com/uTfpTeuEiI— SportyTV (@SportyTV) June 11, 2026
Mood in South Africa right now 🥺🇿🇦 pic.twitter.com/uTfpTeuEiI
Þeir hafa mögulega verið sammála Óskari en komu ekki upp orði beint eftir leik. Svo slakir voru landar þeirra í leiknum.
Atvikið virkaði eins og hálfgerður gjörningur, atvikið úr útsendingunni í Suður-Afríku í gær má sjá í spilaranum.