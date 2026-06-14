Lét Netanjahú heyra það í símtali þeirra: „Ég varð svo brjálaður“ Eiður Þór Árnason skrifar 14. júní 2026 20:11 Trump hefur ítrekað lýst því yfir að samkomulag sé svo gott sem í höfn. Getty/Samuel Corum „Af hverju í andskotanum þurfti Bibi að gera árás? Ég varð svo brjálaður. Ég lét hann vita af því. Hann hefur enga helvítis dómgreind. Ég sagði honum það.“ Þetta segir Donald Trump Bandaríkjaforseti um árás Ísraelshers á Líbanon í dag og samtal sem hann átti við Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, í kjölfarið. Árásin hefur flækt friðarviðræður Íran og Bandaríkjanna en Trump fullyrðir að áfram sé stefnt að því að skrifa undir samkomulag í dag. Þrír eru sagðir látnir og fimmtán særðir í úthverfum Beirút, höfuðborgar Líbanon, eftir árás Ísraels sem Bandaríkjaforseti segir hafa komið klukkutíma áður en til stóð að undirrita friðarsamkomulag. Þetta kemur fram í frétt Axios. Trump er nú sagður keppast við að bjarga viðræðunum sem voru settar í uppnám með árás Ísraels, að sögn fulltrúa Íran. Íran hefur nú hótað hefndum. Verði ekki liðið Ritari æðstu öryggisstofnunar Íran hefur sagt að viðbrögð þeirra við árás Ísraels á suðurhluta Beirút „séu yfirvofandi“. Í yfirlýsingu sem íranskir fjölmiðlar birta kallar Mohammad Bagher Zolghadr, fulltrúi þjóðaröryggisráðs landsins, Líbanon „lífæð“ Íran og segir að „brot á rauðum línum Íslamska lýðveldisins verði ekki liðin“. BBC greinir frá þessu. Íran hefur ítrekað haldið því fram að hvers kyns samningur við Bandaríkin verði einnig að fela í sér endalok stríðsins í Líbanon. Á sama tíma hafa yfirvöld í Ísrael sagt þetta aðskilin átök og vilja halda áfram árásum á Hezbollah sem nýtur stuðnings Íran. Bandaríkin beri einnig ábyrgð á árásinni Íran hefur sagt í kjölfar árásar Ísraels á Beirút að Bandaríkin beri „beina ábyrgð“ á þeim „glæpum“ sem Ísrael fremji. Utanríkisráðuneyti Íran segir í yfirlýsingu að það „fordæmi harðlega“ árásina, sem sé „augljóst brot á fullveldi Líbanons“. Það bætir við að árásin sé „gróft brot“ á vopnahléssamkomulaginu milli Írans og Bandaríkjanna, að því er fram kemur í umfjöllun BBC. Bandaríkin eru sögð bera beina ábyrgð á „vopnahlésbrotum“ Ísraels og utanríkisráðuneyti Íran „ítrekar að það er staðráðið í að grípa til allra nauðsynlegra ráðstafana til að nýta rétt sinn til lögmætrar sjálfsvarnar“. Ísrael hefur sagt að árásin hafi beinst að stjórnstöð Hezbollah í líbönsku höfuðborginni. Trump í áfalli Trump sagðist hafa orðið fyrir áfalli þegar ráðgjafar hans hringdu til að upplýsa hann um árás Ísraels í Beirút og hann hafi verið ævareiður út í forsætisráðherra Ísraels, að sögn Axios. „Þetta er svo slæmt – ég trúði þessu ekki. Klukkutíma áður en við áttum að undirrita samninginn.“ Trump tekur undir með Ísrael að Hezbollah í Líbanon hafi fyrst ráðist á Ísrael en lagði áherslu á að sú árás hefði ekki valdið neinum skemmdum eða orðið neinum að bana. „Þetta hristi upp í hlutunum. Þetta seinkaði undirrituninni um nokkra klukkutíma. Hún átti að vera núna. Nú er hún áætluð eftir nokkra klukkutíma,“ sagði Trump í samtali við fréttamann Axios. Fréttin hefur verið uppfærð. Íran Bandaríkin Ísrael Líbanon Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Donald Trump Tengdar fréttir Friðarviðræður sagðar í uppnámi Aðalsamningamaður Íran sagði friðarviðræður við Bandaríkin í uppnámi eftir nýjustu loftárás Ísraela á Beirút, höfuðborg Líbanon. Þrír eru látnir og fimmtán særðir í úthverfum borgarinnar eftir árásina, að sögn yfirvalda í Líbanon. 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