Tottenham Hotspur tapaði fyrsta leik sínum undir stjórn Roberto De Zerbi og er því áfram í fallsæti. Þremur leikjum var að ljúka, í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta.
Tottenham tapaði á útivelli gegn Sunderland, 1-0, með afar skrautlegu marki frá bakverðinum öfluga Nordi Mukiele. Skot hans fór af varnarmanni og gjörbreytti um stefnu áður en boltinn endaði í netinu hjá Antonín Kinský sem stóð í marki Spurs.
Ekki bætti úr skák fyrir Tottenham að liðð missti fyrirliðann Cristian Romero meiddan af velli, á 70. mínútu, og felldi hann tár á leið sinni af vellinum. Hafa ber í huga að aðeins tveir mánuðir eru þar til að Romero og félagar í argentínska landsliðinu mæta Íslandi og hefja svo leik á heimsmeistaramótinu.
Tottenham er nú með 30 stig í 18. sæti þegar aðeins sex umferðir eru eftir, tveimur stigum á eftir West Ham og þremur á eftir Leeds og Nottingham Forest.
Forest náði nefnilega í stig gegn Aston Villa, í 1-1 jafntefli liðanna í dag. Murillo varð fyrir því óláni að skora sjálfsmark og koma Villa yfir á 23. mínútu en Neco Williams jafnaði með góðu skoti á nærstöng korteri síðar.
Villa tókst því ekki að komast aftur upp fyrir Manchester United í 3. sæti en liðin eru jöfn að stigum og United á leik til góða á morgun við Leeds. Villa og United eru þremur stigum á undan Liverpool sem er í 5. sæti og sjö stigum frá Chelsea sem er í 6. sæti en á leik til góða við Manchester City í dag.
Jean-Philippe Mateta kom inn á sem varamaður á 65. mínútu og skoraði bæði mörk Crystal Palace sem vann Newcastle, 2-1.
Willaim Osula hafði komið gestunum frá Newcastle yfir á 43. mínútu en Mateta jafnaði með skalla á 80. mínútu og skoraði svo sigurmarkið úr víti seint í uppbótartíma.
Þar með komst Palace upp fyrir Newcastle á markatölu, í 13. sæti, en liðin eru með 42 stig hvort.