Öruggt hjá City sem eykur á skjálfta Skyttanna

Manchester City vann 3-0 sigur á Chelsea í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta síðdegis. Liðið nálgast Arsenal í toppbaráttunni.
Arsenal tapaði á heimavelli fyrir Bournemouth í gær sem veitir City boð í titilbaráttuna. City þáði boðið í dag þökk sé þremur mörkum í síðari hálfleik.
Nico O‘Reilly kom City yfir með skallamarki eftir fyrirgjöf Rayans Cherki á 51 mínútu. Sex mínútum síðar tvöfaldaði Marc Guéhi, fyrrverandi varnarmaður Chelsea, og aftur var það eftir sendingu frá öflugum Rayan Cherki.
Belginn Jérémy Doku skoraði þriðja markið á 68 mínútu og 3-0 sigur City staðreynd.
Eftir sigurinn er Manchester City með 64 stig í öðru sæti deildarinnar, aðeins sex stigum frá toppliði Arsenal. City á leik til góða og getur því komist þremur stigum frá toppnum og þá mætast liðin tvö einnig næstu helgi innbyrðis á Etihad-vellinum í Manchester.
Chelsea er með 48 stig í sjötta sæti, fjórum stigum á eftir Liverpool í fimmta sætinu, sem er Meistaradeildarsæti.