Niðurstaðan staðfest og fall blasir við Leicester Ágúst Orri Arnarson skrifar 8. apríl 2026 22:31 Leicester City gæti verið á leið niður um tvær deildir á tveimur árum. Stephen White - CameraSport via Getty Images Ljóst er að stigin sex sem voru dregin af Leicester City í febrúar verða hvorki fleiri né færri. Áfrýjun félagsins og áfrýjun ensku úrvalsdeildarinnar var hafnað. Stigin voru dregin af Leicester fyrir brot á fjármálareglum enska deildasambandsins um hagnað og sjálfbærni (e. profit and sustainability rules) yfir þriggja ára tímabil sem lauk árið 2024. Tilkynnt var í dag að báðum áfrýjunum í málinu hefði verið hafnað af sjálfstæðri dómnefnd. Leicester vildi lækka refsistigin en enska úrvalsdeildin vildi harðari refsingu. Niðurstaðan þýðir að Leicester er enn í fallsæti í ensku Championship deildinni. Liðið situr í 22. sæti af 24 liðum og er einu stigi öruggu sæti þegar fimm umferðir eru eftir. Sheffield Wednesday er nú þegar fallið en alls hafa 18 stig verið dregin af miðvikudagsmönnum fyrir brot á fjármálareglum. Liðið er með -5 stig í deildinni. Ólíkt Sheffield er Leicester með örlögin í eigin höndum og getur bjargað sér frá falli en það þykir ólíklegt þar sem liðið hefur aðeins unnið einn leik á þessu ári. Einnig ólíkt Sheffield varð Leicester Englandsmeistari fyrir aðeins tíu árum síðan og hefur félagið því hrunið af töluvert hærri stalli. Fátt sem ekkert stendur eftir af meistaraliðinu fyrir áratug síðan og fall úr tveimur deildum á tveimur árum blasir við félaginu.