Gabriel Martinelli, leikmanni Arsenal, verður ekki refsað frekar fyrir að hrinda dómaranum Sam Barrott í tapi Skyttanna fyrir Southampton í enska bikarnum um helgina.
The Athletic greinir frá því að Martinelli muni ekki hljóta frekari refsingu fyrir hegðun sína. Hann hrinti Barrott frá boltanum þegar hann undirbjó sig að taka aukaspyrnu snöggt í uppbótartíma, þegar Arsenal var 2-1 undir.
Leiknum lauk 2-1 þökk sé marki Shea Charles á 85. mínútu og Arsenal því óvænt úr leik í bikarnum.
Mark Halsey, sem dæmdi um árabil í ensku úrvalsdeildinni, skildi ekkert í því að Barrett hafi ekki vísað Martinelli af velli fyrir atvikið en hann sýndi Brassanum gult spjald.
„Martinelli veður af stað á fullri ferð og ýtir Sam í burtu. Martinelli sýndi dómaranum algjöra vanvirðingu. Hann gaf honum gult spjald en fyrir mér er þetta rautt spjald. Það má ekki setja hendur á dómarann, hvað þá hrinda honum,“ sagði Halsey.
Vegna þess að spjaldið var gult er ekki búist við því að aganefnd enska knattspyrnusambandsins skoði atvikið frekar. Martinelli sleppi því við leikbann vegna atviksins.
Skytturnar verða næst í eldlínunni annað kvöld er liðið mætir Sporting frá Lissabon í 8-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu.