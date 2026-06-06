Tilkynnt í annarlegu ástandi og reyndist vera á stolnum bíl Agnar Már Másson skrifar 6. júní 2026 20:01 Lögregla á höfuðborgarsvæðinu hafði í nógu að snúast í dag. Vísir/Vilhelm Lögreglu barst tilkynning um konu í annarlegu ástandi á bifreið á höfuðborgarsvæðinu. Þegar lögreglumenn gáfu sig á tal við hana reyndist hún vera á stolinni bifreið. Frá málinu er greint í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu frá því í dag og þar segir að konan hafi verið handtekin og vistuð í fangaklefa en látin laus að skýrslutöku lokinni. Málinu er ekki lýst frekar í dagbók lögreglu en það er bókfært hjá lögreglustöð 4 sem sinnir verkefnum austan Elliðaáa. Lögreglumál Mest lesið Leigubílstjóri jók hraðann á rauðu ljósi og ók á eldri konu Innlent Harður árekstur á Reykjanesbraut Innlent Lungnaígræðsla ekki lækning heldur sjúkdómaskipti Erlent Önnur stúlka grunuð um að hafa sparkað ítrekað í hana Innlent „Áreiðanlegar upplýsingar“ um að Sindri sé í varðhaldi Innlent Kveður eftir ævilangt starf Innlent Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð á Akureyri Innlent Sjálfstæðisflokkur tekur Framsókn með sér í meirihluta Innlent Fjármálastjórinn verður sveitarstjóri Innlent Sögðust ekki ætla að setja börn í lokað búsetuúrræði en nú er tónninn annar Innlent Fleiri fréttir „Þetta er bara alveg svívirðilegt“ Tilkynnt í annarlegu ástandi og reyndist vera á stolnum bíl Kærðir fyrir að aka á nagladekkjum Harður árekstur á Reykjanesbraut Fjármálastjórinn verður sveitarstjóri Bjóða bæjarbúum á bakgarðstónleika Segir hægrið sækja fram gegn náttúruvernd og mannréttindum Leigubílstjóri jók hraðann á rauðu ljósi og ók á eldri konu Ásta endurráðin í Bláskógabyggð Þyrlan kölluð út vegna bílveltu Sjálfstæðisflokkur tekur Framsókn með sér í meirihluta Sögðust ekki ætla að setja börn í lokað búsetuúrræði en nú er tónninn annar Áhyggjur Barnaheilla, veikindi prinsessu og sjómannadagur Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð á Akureyri Grunaður um fíkniefnabrot á reynslulausn og neitaði að gefa upp nafn Önnur stúlka grunuð um að hafa sparkað ítrekað í hana Kveður eftir ævilangt starf Styrkja fjarskiptainnviði vegna almyrkvans en ítreka forgang 112 Nærbuxur í sundi landlægt vandamál Sérsveitaraðgerð á Akureyri Fólskuleg árás og óvinsæl sundtíska Furðulegum fiskum, hetjum hafsins og brunabangsa bregður fyrir um helgina Guðlaug skipuð skólameistari Fjölbrautaskóla Suðurnesja „Áreiðanlegar upplýsingar“ um að Sindri sé í varðhaldi Vill gera stjórnvöldum heimilt að synja beiðni um nafnbreytingu Endurbætur kostuðu 415 milljónir: Veggfóður fyrir nítján milljónir og ljós fyrir ellefu FÍA hvetur flugmenn til að hlaupa undir bagga og styðja við Icelandair Mogginn afþakkar framlag Dags B. Sendi frá sér yfirlýsingu vegna umfjöllunar Ætlar að synda niður Lagarfljót fyrstur manna Sjá meira