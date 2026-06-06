Innlent

Til­kynnt í annar­legu á­standi og reyndist vera á stolnum bíl

Agnar Már Másson skrifar
Lögregla á höfuðborgarsvæðinu hafði í nógu að snúast í dag.
Lögregla á höfuðborgarsvæðinu hafði í nógu að snúast í dag. Vísir/Vilhelm

Lögreglu barst tilkynning um konu í annarlegu ástandi á bifreið á höfuðborgarsvæðinu. Þegar lögreglumenn gáfu sig á tal við hana reyndist hún vera á stolinni bifreið.

Frá málinu er greint í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu frá því í dag og þar segir að konan hafi verið handtekin og vistuð í fangaklefa en látin laus að skýrslutöku lokinni.

Málinu er ekki lýst frekar í dagbók lögreglu en það er bókfært hjá lögreglustöð 4 sem sinnir verkefnum austan Elliðaáa.

Lögreglumál

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