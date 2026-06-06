„Þetta er bara alveg svívirðilegt“ Agnar Már Másson skrifar 6. júní 2026 20:40 „Þorparar“ í Flatey efndu til þögulla mótmæla við bryggjuna í Stykkishólmi og báru þeir margir svört sorgarbönd til að mótmæla fjarveru Baldurs næstu vikurnar. Baldur átti sína síðustu viðkomu í Flatey í bili kl. 15 í dag. Aðsend „Það er allt í uppnámi af því hann [Baldur] er farinn,“ segir Björn Samúelsson, húseigandi í Flatey á Breiðafirði og varamaður í sveitarstjórn Reykhólahrepps. Hann skipulagði í dag þögul mótmæli við „svívirðilegri“ ákvörðun innviðaráðherra, sem ákvað nær fyrirvaralaust að senda Breiðafjarðarferjuna Baldur til Vestmannaeyja, þar sem hún mun leysa Herjólf tímabundið af hólmi. Innviðaráðuneytið tilkynnti á þriðjudag að ferjan Baldur myndi sigla til og frá Vestmannaeyjum frá og með mánudegi, 8. júní, meðan unnið væri að viðgerð á einni vél í eyjaferjunni Herjólfi, sem bilaði í apríl. Viðgerð ætti að ljúka um miðjan júní. Þessi ákvörðun kom flatt upp á „þorparana“ í Flatey, þ.e. sumarhúseigendur og fólk með tengsl við eyjuna, sem efndu nokkrir til þögulla mótmæla við bryggjuna í Stykkishólmi kl. 15 í dag, eftir að Baldur hafði tekið sína síðustu Flateyjarferð í bili. Af mótmælunum í dag. Björn, einn skipuleggjenda mótmælanna, er varamaður í sveitarstjórn Reykhólahrepps. Hann segir að svo virðist sem Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra hafi tekið ákvörðunina upp á sitt eindæmi. Akvörðunin komi á versta mögulega tíma; sumarvertíðin sé að hefjast, ferðaþjónustan í eynni að fara í gang og húseigendur farnir að huga að því að koma sér út í eyna. Fjöldi ferðamanna hafi sömuleiðis þegar átt bókaða ferð með ferjunni í júní. Þá hafði staðið til að opna Hótel Flatey í næstu viku, að sögn Björns, en þegar hefur ríkt mikil óvissa um rekstrarhorfur þess síðustu misseri. „Við bara trúðum ekki að hann myndi vera tekinn svona fyrirvaralaust,“ bætir Björn við í samtali við fréttastofu. Hefur litla trú á „tvíbytnunni“ sem hleypur í skarðið Sveitarfélögin Stykkishólmur, Vesturbyggð og Reykhólahreppur gáfu á föstudag út ályktun þar sem þau mótmæltu ákvörðun innviðaráðherra. Í tilkynningu ráðuneytisins kom fram að Herjólfur kæmi úr viðgerð um miðjan júní, en það kaupir Björn ekki. „Það er sagt að þetta sé vika en við vitum alveg að þetta verða þrjár, fjórar, fimm vikur. Þetta er ekkert búið, af því að Baldur er þarna á svæðinu í Vestmannaeyjum af því að Herjólfur er náttúrulega bara bilaður. Hann er ekkert að komast í lag. Og svo er náttúrulega alveg óskiljanlegt að Herjólfur 2 skuli ekki vera löngu kominn í lag og kominn með haffæri til þess að geta sinnt þessari leið á móti hinum Herjólfi. Í staðinn fyrir að rífa ferjuna af okkur hérna um þegar sísonið í ferðaþjónustunni er að byrja.“ Ferjan Særún á að sinna siglingum til Flateyjar á Breiðafirði í fjarveru Baldurs og tryggja þjónustu við samfélagið þar. Siglingaáætlun fyrir Breiðafjörð verður kynnt innan skamms. Það dugi þó ekki til, þar sem Baldur hefur flutt 12 til 20 tonn af vatni í hverri ferð til eyjarinnar. Ferjan sjái um sorphirðu frá eyjunni. Auk þess þurfi að flytja byggingarefni er flutt var út í júní fyrir viðhald húsa. Þá hafi Orkubú Vestfjarða einnig ætlað að flytja sólarsellur fyrir orkuskipti sem nú eru stopp. „Og það á að bjarga þessu öllu með tvíbytnu úr Stykkishólmi sem getur ekkert,“ segir Björn um Særúnu. „Hún getur ekki sinnt þessu eins og ferjan.“ Þetta kynni auk þess að hafa áhrif á þungaflutninga, t.d. á laxi, að sögn Björns, en hann segir að það hafi verið nýtt af flutningafyrirtækjum „til þess að sleppa við að keyra þessa ónýtu vegi“ um Dalasýslu og Reykholtsdalssveit. „Þingmaður okkar kjördæmis“ „Þetta er bara alveg svívirðilegt,“ heldur Björn áfram. „Ferjan er að þjónusta Vestfirðinn. Ferðaþjónustan er búin að bóka allan júní. Útlendingarnir eru náttúrulega löngu búnir að bóka og borga. Og nú þarf að fara að endurgreiða það allt aftur. Þetta er náttúrulega alveg fáránlegt. Bara út af einni ákvörðun hjá ráðherra. Og það besta við það er að þessi maður sem er núna ráðherra er þingmaður Norðvesturkjördæmis, okkar kjördæmis.“ Flatey Mest lesið Leigubílstjóri jók hraðann á rauðu ljósi og ók á eldri konu Innlent Harður árekstur á Reykjanesbraut Innlent Lungnaígræðsla ekki lækning heldur sjúkdómaskipti Erlent Önnur stúlka grunuð um að hafa sparkað ítrekað í hana Innlent „Áreiðanlegar upplýsingar“ um að Sindri sé í varðhaldi Innlent Kveður eftir ævilangt starf Innlent Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð á Akureyri Innlent Sjálfstæðisflokkur tekur Framsókn með sér í meirihluta Innlent Fjármálastjórinn verður sveitarstjóri Innlent Sögðust ekki ætla að setja börn í lokað búsetuúrræði en nú er tónninn annar Innlent Fleiri fréttir „Þetta er bara alveg svívirðilegt“ Tilkynnt í annarlegu ástandi og reyndist vera á stolnum bíl Kærðir fyrir að aka á nagladekkjum Harður árekstur á Reykjanesbraut Fjármálastjórinn verður sveitarstjóri Bjóða bæjarbúum á bakgarðstónleika Segir hægrið sækja fram gegn náttúruvernd og mannréttindum Leigubílstjóri jók hraðann á rauðu ljósi og ók á eldri konu Ásta endurráðin í Bláskógabyggð Þyrlan kölluð út vegna bílveltu Sjálfstæðisflokkur tekur Framsókn með sér í meirihluta Sögðust ekki ætla að setja börn í lokað búsetuúrræði en nú er tónninn annar Áhyggjur Barnaheilla, veikindi prinsessu og sjómannadagur Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð á Akureyri Grunaður um fíkniefnabrot á reynslulausn og neitaði að gefa upp nafn Önnur stúlka grunuð um að hafa sparkað ítrekað í hana Kveður eftir ævilangt starf Styrkja fjarskiptainnviði vegna almyrkvans en ítreka forgang 112 Nærbuxur í sundi landlægt vandamál Sérsveitaraðgerð á Akureyri Fólskuleg árás og óvinsæl sundtíska Furðulegum fiskum, hetjum hafsins og brunabangsa bregður fyrir um helgina Guðlaug skipuð skólameistari Fjölbrautaskóla Suðurnesja „Áreiðanlegar upplýsingar“ um að Sindri sé í varðhaldi Vill gera stjórnvöldum heimilt að synja beiðni um nafnbreytingu Endurbætur kostuðu 415 milljónir: Veggfóður fyrir nítján milljónir og ljós fyrir ellefu FÍA hvetur flugmenn til að hlaupa undir bagga og styðja við Icelandair Mogginn afþakkar framlag Dags B. 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