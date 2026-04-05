Logn í dag á undan storminum á morgun Agnar Már Másson skrifar 5. apríl 2026 08:36 Blíðviðri er á höfuðborgarsvæðinu í dag en þar hvessir verulega á morgun. Vísir/Vilhelm Hægur vindur er á suðvesturlandi í dag en víðast hvar annars staðar er spáð norðaustanátt 8–13 m/s og lítilsháttar éljum. Hiti verður í kringum frostmark yfir daginn, annars 0–8 stiga frost. Á morgun hvessir þó hressilega. Þetta kemur fram í textaspá veðurfræðings á Veðurstofu Íslands. Á morgun fer veðrið að versna þar sem gular viðvaranir taka gildi í fyrramálið. Veðurfræðingurinn skrifar að búast megi við vaxandi austanátt á morgun, 20-28 undir hádegi, fyrst og hvassast syðst. Þá geti vindhviður geti farið yfir 40 m/s við fjöll, en mun hægari fyrir norðan fram undir kvöld. Búast megi við snjókomu og skafrenning og síðar slyddu, en rigningu um landið sunnanvert annað kvöld með hlýnandi veðri. Tryggja þurfi að niðurföll séu opin Í hugleiðingum veðurfræðings segir að samgöngutruflanir séu líklegar á meðan veðrið gengur yfir á morgun, annan í páskum. Fólki er bent á að sýna varkárni og fylgjast með veðurspám. Hlýnar um kvöldið og fer að rigna sunnanlands. „Svo er að sjá að áfram verði suðlæg átt, fremur hlýtt og vætusamt dagana þar á eftir og því þarf að tryggja að niðurföll séu opin til að taka á móti leysingu." Sem fyrr segir hefur Veðurstofan gefið út gular viðvaranir fyrir allt landið á morgun og lögreglan hefur biðlað til ferðalanga að huga að því að leggja fyrr af stað heim sjái þeir þess kost. Lögreglan og Veðurstofan sögðu í gær að líklega yrði viðvörunin færð upp á appelsínugult í einhverjum landshlutum.