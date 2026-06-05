Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Samúel Karl Ólason skrifar 5. júní 2026 09:19 Snekkjan Emotional fyrir utan Reykjavíkurhöfn í morgun. Vísir/Vilhelm Reykvíkingar vöknuðu með heldur óvenjulegt fley við ankeri fyrir utan Reykjavíkurhöfn í morgun. Þarna er á ferðinni ný lúxussnekkja frá Hollandi sem ber nafnið Emotional. Önnur svipuð snekkja birtist svo á sama stað í morgun. Sú heitir After You. Emotional var smíðuð í Tyrklandi og hönnuð af hollenska fyrirtækinu Damen Yachting. Hún er í raun hönnuð sem stuðningsskip fyrir Xplorer-snekkjurnar, sem eru hannaðar fyrir auðuga landkönnuði. Snekkjurnar tvær í morgun.Vísir/Telma After You er einmitt af gerðinni Xplorer og er stærra skip en Emotional. Hér að neðan má sjá kynningarmyndband þar sem farið er yfir helstu kosti Emotional. Snekkjunni var siglt til Reykjavíkur frá Vlissingen í Hollandi. Samkvæmt upplýsingum á vef Damen Yachting er snekkjan 53 metra löng og tíu metra breið. Hún nær allt að tuttugu sjómílna hraða. After You er 60 metrar að lengd og ellefu metrar að breidd. Hún nær allt að 19,5 sjómílna hraða. Þá geta verið allt að tólf gestir um borð og um þrettán í áhöfn Emotional. Svipað rými fyrir fólk er um borð í After You. Fréttin hefur verið uppfærð eftir að ljóst var að snekkjurnar væru tvær. Mest lesið Repúblikanar unnu kjördæmastríðið Erlent Dró til sín fé sem gjaldkeri framboðsins Innlent Nýr bæjarstjóri fær rúmar 2,5 milljónir á mánuði Innlent Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Innlent Íbúi á höfuðborgarsvæðinu kærður fyrir að „misþyrma“ gæludýrinu sínu Innlent Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Innlent Segir Kúbu næsta á eftir Íran Erlent „Ekki óttast leiðina út úr þessu stríði“ Erlent Gervigreindariðnaðurinn: Eru með bensíngjöf en vantar bremsu Viðskipti erlent Ákvörðun innviðaráðherra beri vott um „ákveðið skeytingarleysi“ Innlent Fleiri fréttir Óvenjulegt fley undan ströndum Reykjavíkur Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Kjarnorkuknúinn kafbátur í þjónustuheimsókn Ákvörðun innviðaráðherra beri vott um „ákveðið skeytingarleysi“ Íbúi á höfuðborgarsvæðinu kærður fyrir að „misþyrma“ gæludýrinu sínu Nýr bæjarstjóri fær rúmar 2,5 milljónir á mánuði Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Dró til sín fé sem gjaldkeri framboðsins Reyndist fangi undir rafrænu eftirliti Hundruð sitja um störfin, íslenskur bíll og Hildur Guðna í beinni Segir ekkert eiga að koma í veg fyrir að Airbus noti Reykjavík Rannsaka líkamsárás gegn unglingsstúlku Pálmi fékk kröfum Bríetar vísað frá að mestu Mótmæli við Austurvöll Vill leysa flöskuhálsinn í raforkumálum Vestfjarða með lagabreytingu Hátt á þriðju milljón á mánuði Án ökuréttinda og óhæfur til aksturs þegar banaslysið varð Livio skylt að greiða Ingunni 25 milljónir Lækka bílastæðagjöld við Seljalandsfoss Mótmælendur í Skuggasundi fá ekki krónu Sættust um bikbreiðuna Búvörusamningar framlengdir um ár Ákærður fyrir manndráp af gáleysi eftir banaslys á Lækjargötu Of seint að Jónas fái að hvíla í friði Manndrápstilraun í bílakjallara á borði héraðssaksóknara Mótmæla fyrirhugaðri brottfararstöð „Ávallt komið skýrt fram“ að ekki sé um að ræða fasta búsetu „Auðvitað stendur valdaklíkan saman“ Þingmenn sem hætta og hagræðing í skötulíki „Ég á von á því að Guðrún Hafsteinsdóttir taki á þessu“ Sjá meira