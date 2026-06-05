Innlent

Ó­venju­leg fley undan ströndum Reykja­víkur

Samúel Karl Ólason skrifar
Snekkjan Emotional fyrir utan Reykjavíkurhöfn í morgun.
Snekkjan Emotional fyrir utan Reykjavíkurhöfn í morgun. Vísir/Vilhelm

Reykvíkingar vöknuðu með heldur óvenjulegt fley við ankeri fyrir utan Reykjavíkurhöfn í morgun. Þarna er á ferðinni ný lúxussnekkja frá Hollandi sem ber nafnið Emotional.

Önnur svipuð snekkja birtist svo á sama stað í morgun. Sú heitir After You.

Emotional var smíðuð í Tyrklandi og hönnuð af hollenska fyrirtækinu Damen Yachting. Hún er í raun hönnuð sem stuðningsskip fyrir Xplorer-snekkjurnar, sem eru hannaðar fyrir auðuga landkönnuði.

Snekkjurnar tvær í morgun.Vísir/Telma

After You er einmitt af gerðinni Xplorer og er stærra skip en Emotional.

Hér að neðan má sjá kynningarmyndband þar sem farið er yfir helstu kosti Emotional.

Snekkjunni var siglt til Reykjavíkur frá Vlissingen í Hollandi.

Samkvæmt upplýsingum á vef Damen Yachting er snekkjan 53 metra löng og tíu metra breið. Hún nær allt að tuttugu sjómílna hraða.

After You er 60 metrar að lengd og ellefu metrar að breidd. Hún nær allt að 19,5 sjómílna hraða.

Þá geta verið allt að tólf gestir um borð og um þrettán í áhöfn Emotional. Svipað rými fyrir fólk er um borð í After You.

Fréttin hefur verið uppfærð eftir að ljóst var að snekkjurnar væru tvær.

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