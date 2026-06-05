„Erum við að fara að deyja?“ Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 5. júní 2026 11:47 Sjálfsprengidróni setti svip sinn á sólstrandarferðalag rúmensk-íslenskrar fjölskyldu. Vísir/Samsett Íslensk fjölskylda var að kaupa í matinn í sólstrandarferðalagi sínu í Constanța á Svartahafsströnd Rúmeníu þegar stærðarinnar sprenging reið yfir. Það reyndist vera sjávardróni frá vígstöðvunum skammt undan. Jón Murariu, rúmenskur maður búsettur á Íslandi, er í ferðalagi ásamt konu sinni Guðrúnu Björgu Elínardóttur og dóttur hennar um hina sólríku Svartahafsströnd Rúmeníu. Fréttir bárust af því í dögun að yfirvöld hefðu komið auga á sjávarsjálfsprengidróna út fyrir höfnina í Constanța. Íbúum var sagt að halda rónni og að engin hætta stafaði af drónanum. Annað var hins vegar uppi á teningnum. Neyðarboð í alla síma Þegar fjölskyldan var að kaupa í matinn skammt frá þeim stað þar sem þau dvelja í borginni, um kílómetra frá höfninni, hafði dróninn siglt inn í höfnina og sprungið með háværum hvelli og stórum reykjarmekki. Þessi neyðarboð bárust öllum símum í grenndinni skömmu eftir sprenginguna.Aðsend Skömmu síðar fóru símar allra viðskiptavinanna í versluninni að pípa og titra svo fjölskyldunni brá við. Rúmensk yfirvöld höfðu sent út neyðarboð á alla síma á svæðinu. „Það var svo hátt. Það var ekki huggulegt. Ekki eins og í tívolíi,“ segir Jón og fjölskyldan hlær við. Blaðamaður hafði samband við þau þar sem þau lágu á ströndinni í sólbaði skammt frá þeim stað sem sjálfsprengidróninn sprakk á. Fjölskylda Jóns býr í borginni Galați sem er ekki nema rúmum tíu kílómetrum frá landamærunum að Úkraínu. Þar hafnaði dróni í fjölbýlishúsi á dögunum með þeim afleiðingum að tveir særðust. Stríðið er því mun nær en Íslendingar hafa að venjast. „Þetta er alls ekki vanalegt hér. En við erum svo nálægt stríðinu að svona getur gerst. Lífið gengur samt bara áfram sinn vanagang,“ segir Jón. Dóttirin skelkuð Guðrún Björg segir fólki hafa brugðið við neyðarboðin. Sérstaklega ung dóttir hennar. „Hún var mjög hrædd og spurði: „erum við að fara að deyja?“ segir Guðrún. Fjölskyldan á góðri stund við ströndina í gær.Aðsend Hún segir fjölskylduna einnig hafa farið í göngutúr um hafnarsvæðið, um það bil þar sem dróninn sprakk, í gærkvöldi. Samkvæmt yfirlýsingum rúmenska varnarmálaráðuneytisins í kjölfar sprengingarinnar var dróninn ekki á vegum þeirra. Ekki er ljóst hvort um úkraínskan eða rússneskan dróna er að ræða og heldur ekki hvort þetta hafi verið gert með ráði eða hvort um tæknibilun hafi verið að ræða. Uppfært 12:39: Úkraínski sjóherinn hefur gefið út yfirlýsingu þar sem hann segir drónann hafa verið sinn og að hann hafi misst samband við stjórnstöðina vegna truflunar Rússa. Íslendingar erlendis Innrás Rússa í Úkraínu Rúmenía Mest lesið „Erum við að fara að deyja?“ Innlent Dró sér fé sem gjaldkeri framboðsins Innlent Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Innlent Repúblikanar unnu kjördæmastríðið Erlent Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Innlent Nýr bæjarstjóri fær rúmar 2,5 milljónir á mánuði Innlent Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Innlent Íbúi á höfuðborgarsvæðinu kærður fyrir að „misþyrma“ gæludýrinu sínu Innlent Ákvörðun innviðaráðherra beri vott um „ákveðið skeytingarleysi“ Innlent Mette-Marit á biðlista fyrir lungnaígræðslu Erlent Fleiri fréttir Hættu við samrunann vegna afskipta Samkeppniseftirlitsins Óttast fordæmið sem ákvörðun ráðherra setur um Baldur Botnlaus gróðafýsn, viðsnúningur í nauðgunarmáli og óánægja vegna Baldurs „Erum við að fara að deyja?“ Saka stjórnvöld um að tefja endurreisn Grindavíkur Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Kjarnorkuknúinn kafbátur í þjónustuheimsókn Ákvörðun innviðaráðherra beri vott um „ákveðið skeytingarleysi“ Íbúi á höfuðborgarsvæðinu kærður fyrir að „misþyrma“ gæludýrinu sínu Nýr bæjarstjóri fær rúmar 2,5 milljónir á mánuði Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Dró sér fé sem gjaldkeri framboðsins Reyndist fangi undir rafrænu eftirliti Hundruð sitja um störfin, íslenskur bíll og Hildur Guðna í beinni Segir ekkert eiga að koma í veg fyrir að Airbus noti Reykjavík Rannsaka líkamsárás gegn unglingsstúlku Pálmi fékk kröfum Bríetar vísað frá að mestu Mótmæli við Austurvöll Vill leysa flöskuhálsinn í raforkumálum Vestfjarða með lagabreytingu Hátt á þriðju milljón á mánuði Án ökuréttinda og óhæfur til aksturs þegar banaslysið varð Livio skylt að greiða Ingunni 25 milljónir Lækka bílastæðagjöld við Seljalandsfoss Mótmælendur í Skuggasundi fá ekki krónu Sættust um bikbreiðuna Búvörusamningar framlengdir um ár Ákærður fyrir manndráp af gáleysi eftir banaslys á Lækjargötu Of seint að Jónas fái að hvíla í friði Manndrápstilraun í bílakjallara á borði héraðssaksóknara Sjá meira