Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar og þingmaður Sjálfstæðisflokksins, lætur að öllum líkindum af þingmennsku á mánudag sem þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Hann tók við sem bæjarstjóri í Reykjanesbæ í vikunni en hefur setið á þingi frá árinu 2013.
Fram kom í viðtali við Vilhjálm í Bítinu á Bylgjunni í morgun að hann taki við sömu launakjörum og forveri hans í starfi en dragi frá þeim launum laun bæjarfulltrúa því hann er kjörinn ólíkt fyrri bæjarstjóra. Bæjarstjóralaun hans séu um 2,6 milljónir og svo fái hann greiddar um 240 þúsund krónur sem kjörinn fulltrúi. Samanlagt er það því um 2,84 milljónir króna.
Vilhjálmur segir að það hafi verið skýrt frá upphafi að hann myndi láta af þingmennsku yrði hann bæjarstjóri. Það geri hann á næstu dögum og þessi vistaskipti kosti ríkissjóð ekki krónu. Töluvert hefur síðustu daga verið rætt um stöðu hans og Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur sem lét einnig af þingmennsku í vikunni.
Ráðningarsamningur hans hafi verið tekinn fyrir í bæjarráði í gær og eftir helgina, þegar hann er búinn að ganga frá lausum endum á þinginu, muni hann segja af sér þingmennsku. Hann sagðist hafa haldið sína síðustu ræðu í gær í púlti um samgöngumál.
„Svo bara núna eftir helgina geri ég það sem ég er búinn að segja frá upphafi, að ég myndi láta af þingmennsku yrði ég bæjarstjóri,“ segir Vilhjálmur en rætt var við hann í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
Hann segir ekki nákvæma dagsetningu komna en það verði líklega á mánudaginn. Spurður um biðlaun segir Vilhjálmur líklega um „eina hagkvæmustu uppsögn“ þegar einhver lætur af þingmennsku. Hann sé kominn með annað starf og fái önnur laun.
Vilhjálmur segir lög og reglur í gildi um biðlaun þingmanna og kjör þeirra. Þau séu eins og aðrir ráðningarsamningar.
„Þingmenn eru bara launafólk eins og annað fólk sem þarf að hafa lífsviðurværi þegar það hættir störfum,“ segir hann en að einnig sé tiltekið að þegar þingmenn fái annað starf fái þeir ekki lengur biðlaun. Það sama gildi ekki víða á vinnumarkaði um til dæmis starfslokasamninga þar sem fólk fái lokagreiðslu greidda burtséð frá því hvort það fái svo aðra vinnu.
„Það er ekki þannig hjá þingmönnum,“ segir hann og að hann telji eðlilegt að lögin séu svona og reglurnar um laun þingmanna.
Hann bendir á að allir þingmenn sem láta af þingmennsku í kosningum séu á biðlaunum og margir séu nokkurn tíma að finna sér aðra vinnu.
„Þegar ég hætti sjálfur og fer í annað starf kostar það ríkissjóð ekki krónu.“
Spurður hvort hann telji umræðuna ósanngjarna segir hann hana fylgja starfinu og hann geri ekki athugasemdir við hana. Það pæli allir í sínum kjörum og hann skilji að fólk pæli í þessu.
„Sá sex mánaða biðlaunaréttur sem ég hef áunnið mér fellur niður núna og kostar ríkissjóð ekki krónu.“
Vilhjálmur segir að sín fyrstu verk sem bæjarstjóri hafi verið að kynnast praktískum atriðum, funda með sviðsstjórum og kynnast starfsfólki.
„Það eru mörg mál að setja sig inn í,“ segir hann og að hann þurfi að halda hjólunum gangandi. Hann hafi þurft að setja sig hratt inn í ýmis mál til að halda hlutunum gangandi.
Vilhjálmur segir meirihlutann einhuga um þau verkefni sem hann ætlar að vinna að á kjörtímabilinu og Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafi keyrt á svipuðu konsepti og Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík þar sem verkefni voru tímasett. Meirihlutinn vinni að þeim verkefnum sem voru kynnt í baráttunni og einhverjum fleirum.
„Við köllum þetta hundrað daga plan,“ segir hann og að þar sé fókus á íþrótta- og skipulagsmál og að fegra bæinn.
Hægt er að hlusta á viðtalið við Vilhjálm hér að ofan sem fór betur yfir sín helstu áherslumál og meirihlutans.
Berglind Ósk Guðmundsdóttir nýr bæjarstjóri hefur gert ráðningarsamning við Akureyrarbæ. Föst dagvinnulaun eru rúmlega 1,8 milljónir króna en við það bætist 45% stjórnendaálag. Alls nema launin rúmum 2,6 milljónum króna.