Þungfært víða um land Lovísa Arnardóttir skrifar 4. apríl 2026 09:40 Mynd úr safni frá snjómokstri á Fjarðarheiði. Víða er þungfært um landið allt og kalt. Á vef Vegagerðar má sjá að á Vestfjörðum og Norðurlandi er snjóþekja og hálka og þungfært eða þæfingar. Á Norðausturlandi er lokað um Mývatns- og Möðrudalsöræfi og Vopnafjarðarheiði. Mokstur átti að hefjast um klukkan átta. Þá er ófært á Hólaheiði, Raufarhafnarvegi, Brekknaheiði og Sandvíkurheiði en stefnt er að mokstri alls staðar. Á Austurlandi er líka víða lokað. Fjarðarheiði er lokuð en mokstur er hafinn þar og koma næstu upplýsingar um klukkan tíu samkvæmt vef Vegagerðar. Hálka er víða. Ófært er á Öxi og Breiðdalsheiði. Á Suðausturlandi er snjóþekja á milli Víkur og Jökulsárlóns og víða hálka eða hálkublettir á Suðurlandi. Nýjustu upplýsingar eru aðgengilegar á vef Vegagerðar en veðurfræðingur Vegagerðar varar við allhvassum vindi og snjókomu um norðaustanvert landið frá því síðdegis í dag (laugardag) og fram undir morgun (sunnudag). Blindar akstursaðstæður geti skapast frá Ljósavatnsskarði og suður til Hafnar í Hornafirði. Varir fram að miðnætti á Norðausturlandi, á miðja nótt á Austfjörðum og til klukkan sex á suðausturhorninu.