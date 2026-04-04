Veður

Þung­fært víða um land

Lovísa Arnardóttir skrifar
Mynd úr safni frá snjómokstri á Fjarðarheiði.
Víða er þungfært um landið allt og kalt. Á vef Vegagerðar má sjá að á Vestfjörðum og Norðurlandi er snjóþekja og hálka og þungfært eða þæfingar. Á Norðausturlandi er lokað um Mývatns- og Möðrudalsöræfi og Vopnafjarðarheiði. Mokstur átti að hefjast um klukkan átta.

Þá er ófært á Hólaheiði, Raufarhafnarvegi, Brekknaheiði og Sandvíkurheiði en stefnt er að mokstri alls staðar.

Á Austurlandi er líka víða lokað. Fjarðarheiði er lokuð en mokstur er hafinn þar og koma næstu upplýsingar um klukkan tíu samkvæmt vef Vegagerðar. Hálka er víða. Ófært er á Öxi og Breiðdalsheiði.

Á Suðausturlandi er snjóþekja á milli Víkur og Jökulsárlóns og víða hálka eða hálkublettir á Suðurlandi.

Nýjustu upplýsingar eru aðgengilegar á vef Vegagerðar en veðurfræðingur Vegagerðar varar við allhvassum vindi og snjókomu um norðaustanvert landið frá því síðdegis í dag (laugardag) og fram undir morgun (sunnudag). Blindar akstursaðstæður geti skapast frá Ljósavatnsskarði og suður til Hafnar í Hornafirði. Varir fram að miðnætti á Norðausturlandi, á miðja nótt á Austfjörðum og til klukkan sex á suðausturhorninu.

Veður Færð á vegum

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið