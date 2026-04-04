Kalt í veðri miðað við árstíma Freyja Þórisdóttir skrifar 4. apríl 2026 07:36 Víða nýtti fólk sér ofankomu gærdagsins til þess að renna sér á sleða, fara á skíði eða byggja snjókarla. Vísir/Vilhelm Áfram snjóar á Norðaustur- og Austurlandi og sunnan heiða má búast vði éljum, einkum við ströndina. Hvessir á Austurlandi í kvöld og hiti í kringum frostmark um allt land yfir daginn en 0 til 8 stiga frost að næturlagi. Þá spáir Veðurstofan því að hlýna muni á mánudaginn þegar djúp lægð nálgast úr suðri en í hugleiðingum veðurfræðings segir að síðustu dagar hafi verið kaldir miðað við árstíma. Á morgun, páskadag, er útlit fyrir norðaustan 8-13 m/s með éljum á norðaustanverðu landinu. Hægari vindur og þurrt um landið suðvestanvert og spáir einhverjum sólarköflum en áfram kalt fram á mánudag. Þeir sem hyggjast ferðast um landið á mánudag eru hvattir til að fylgjast vel með veðurspám á vef Veðurstofunnar og stöðu veglokana á vef Vegagerðarinnar. Uppfært klukkan 8:55: Í ábendingu til vegfarenda frá veðurfræðingi Vegagerðarinnar segir að akstursaðstæður verði að öllum líkindum ekki með besta móti í nótt. Allhvass vindur og snjókoma um norðaustanvert landið frá því síðdegis í dag (laugardag) og fram undir morgun (sunnudag). Blindar akstursaðstæður geta skapast frá Ljósavatnsskarði, og suður til Hafnar í Hornafirði. Varir fram að miðnætti á Norðausturlandi, á miðja nótt á Austfjörðum og til kl 06 á Suðausturhorninu. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á sunnudag (páskadagur): Norðaustan 8-13 m/s og él, en yfirleitt hægari vindur og þurrt um landið suðvestanvert. Hiti kringum frostmark yfir daginn, annars 0 til 8 stiga frost.Á mánudag (annar í páskum): Vaxandi austanátt, 18-25 með snjókomu seinnipartinn, fyrst sunnanlands. Hlýnar smám saman og fer að rigna sunnantil um kvöldið.Á þriðjudag: Suðaustan og sunnan 13-20 og rigning eða skúrir, en úrkomulítið norðaustanlands. Heldur hægari vindur seinnipartinn. Hiti 3 til 9 stig.Á miðvikudag: Suðlæg eða breytileg átt og rigning með köflum, en úrkomulítið á Norðurlandi. Hiti 2 til 6 stig.