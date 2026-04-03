Veður

Snjó­flóð skammt frá borginni lík­lega af manna­völdum

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Flóðið í Móskarðshnjúkum í dag.
Flóðið í Móskarðshnjúkum í dag. Facebook

Nokkur snjóflóð hafa verið skráð af ofanflóðavaktinni í dag, meðal annars í Móskarðshnjúkum, en öll eru þau í minni kantinum. Talsverð snjókoma hefur verið víða á landinu, á Austfjörðum heldur áfram að snjóa og hvessir í kvöld.

Minney Sigurðardóttir náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofunni segir að rólegt hafi verið hjá ofanflóðavaktinni í dag. Appelsínugult hættustig er í gildi í Eyjafirði, á Tröllaskaga og á Austfjörðum. Norðanverðir Vestfirðir og Suðvesturhornið eru á gulum.

Tvö snjóflóð hafa verið skráð á Vestfjörðum í dag. Eitt féll fyrir ofan endurvinnslustöðina Funa í Engidal í Skutulsfirði. Vélsleðar munu svo hafa sett af stað spýjur í botni Súgandafjarðar að sögn Minneyjar.

Í nágrenni höfuðborgarinnar er eitt snjóflóð skráð sem féll í Móskarðshnjúkum. Athygli var vakin á því í Facebook-hópnum Snjóflóðatilkynningar en af myndum þar að dæma eru nokkuð skýr vélsleðaför í hlíðinni og því líklegt að flóðið sé af mannavöldum.

Minney segir grannt fylgst með aðstæðum á Austfjörðum. Veður versnar þar þegar á líður kvöldið. Vegurinn um Fagradal er á óvissustigi vegna snjóflóðahættu og gæti því lokað með litlum fyrirvara.

Hægt er að fylgjast með skráðum snjóflóðum á Gott veður.

Veður Snjóflóð á Íslandi

