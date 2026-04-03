Þungbúið fyrir norðaustan en heiðskírt víða annars staðar Freyja Þórisdóttir skrifar 3. apríl 2026 07:36 Spákort Veðurstofunnar sem sýnir veðurhorfur í hádeginu í dag. Veðurstofan Gular viðvaranir sem gefnar voru út fyrr í vikunni vegna hvassviðris og ofankomu runnu út í gærkvöld. Áfram snjóar á Norðaustur- og Austurlandi í dag en einnig má búast við stöku éljum á Suður- og Vesturlandi. Þetta kemur fram á vef Veðurstofunnar. Þar spáir einnig hita um eða undir frostmarki og hægum vindi í öllum landshlutum nema á Norðaustur- og Austurlandi þar sem líkur eru á austan 8-15 m/s. Á suðvestur hluta landsins er spáð ýmist heiðskíru eða léttskýjuðu en þyngra er yfir norðausturhlutanum. Á vef Vegagerðarinnar er varað við hálku eða snjóþekju á Suðvestur- og Vesturlandi. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á laugardag: Austan og norðaustan 8-15 m/s norðan- og austantil og snjókoma með köflum, en hægari og stöku él á Suður- og Vesturlandi. Hiti kringum frostmark að deginum.Á sunnudag (páskadagur): Norðaustan og austan 5-13, en 10-18 við suðausturströndina fram eftir morgni. Víða él, en þurrt að mestu á Vesturlandi. Hiti breytist lítið.Á mánudag (annar í páskum): Vaxandi austanátt, 18-25 síðdegis og slydda eða snjókoma, en hægari og úrkomulítið norðanlands fram á kvöld. Hlýnar smám saman og fer að rigna sunnantil um kvöldið.Á þriðjudag: Suðaustan 13-20 og rigning eða skúrir, en úrkomulítið á Norðurlandi. Dregur úr vindi seinnipartinn. Hiti 3 til 8 stig.Á miðvikudag: Suðaustlæg eða breytileg átt og rigning eða slydda með köflum, en lengst af þurrt norðanlands. Heldur kólnandi.Á fimmtudag: Suðvestlæg eða breytileg átt og slydda eða rigning með köflum, en kólnar síðdegis með éljum sunnan- og vestanlands.