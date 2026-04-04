Skytturnar úr leik: Dýrlingarnir sýndu Arsenal enga miskunn Aron Guðmundsson skrifar 4. apríl 2026 20:55 Ross Stewart fagnar marki sínu í kvöld Vísir/Getty B-deildar liðið Southampton gerði sér lítið fyrir og sló topplið ensku úrvalsdeildarinnar, Arsenal, úr leik er liðin mættust í átta liða úrslitum enska bikarsins í fótbolta í kvöld. Sigurinn verðskuldaður því heimamenn, sem eru í harðri baráttu um að komast upp úr B-deildinni, mættu tilbúnari til leiks í kvöld og létu stórliðið hafa fyrir hlutunum. Ross Stewart kom Sunderland yfir á 35.mínútu eftir stoðsendingu frá James Bree og reyndist það eina mark fyrri hálfleiksins. Staðan í hálfleik 1-0 Southampton í vil. Heimamenn ógnuðu marki Arsenal töluvert en á 68.mínútu tókst Viktor Gyökeres, sem var hetja Svía á dögunum er hann tryggði þjóð sinni sæti á HM, að jafna metin fyrir Arsenal eftir stoðsendingu frá Kai Havertz. Héldu þá margir að Skytturnar myndu hrökkva í gír og klára leikinn en nei. Heimamenn efldust bara ef eitthvað er við það að fá jöfnunarmark á sig. Southampton átti nokkur góð færi, skot í slá meðal annars, áður en það dró til tíðinda á 85.mínútu. Boltinn barst til Shea Charles inn á vítateig Arsenal og hann hamraði boltanum í netið fram hjá Kepa í marki Arsenal. 2-1. Reyndist þetta lokamark leiksins. Southampton er komið áfram í undanúrslit enska bikarsins en Arsenal er úr leik. Liðið sem ekki fyrir svo löngu síðan var inni í öllum keppnum, átti möguleika á fjórum titlum, er nú aðeins að keppa um eitthvað í ensku úrvalsdeildinni og Meistaradeildinni. Pressan er orðin töluverð á Arsenal eftir tap í úrslitaleik enska deildarbikarsins gegn Manchester City og núna gegn Southampton í enska bikarnum. Ná Skytturnar að standast pressuna í kjölfarið eða brotna þær algjörlega undan henni? Enski boltinn Arsenal FC