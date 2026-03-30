Erlent

Segir við­ræður ganga stór­vel en hótar stríðsglæpum

Samúel Karl Ólason skrifar
Donald Trump hótar því að sprengja hvert einasta orkuver í Íran í loft upp, auk annarra borgaralegra innviða.
Donald Trump hótar því að sprengja hvert einasta orkuver í Íran í loft upp, auk annarra borgaralegra innviða.

Bandaríkjamenn eiga í viðræðum við „nýja og skynsamari“ ríkisstjórn í Íran um að binda enda á árásir á landið. Þessar viðræður hafa skilað miklum árangri, samkvæmt Donald Trump, forseta, sem hótar þó umfangsmiklum stríðsglæpum gegn Íran, náist samningar ekki fljótt og verði Hormússund ekki opnað fyrir skipasiglingar á nýjan leik.

Þetta er meðal þess sem Trump segir í nýrri færslu á Truth Social, hans eigin samfélagsmiðli, en hann hefur áður talað um að stjórnarskipti hafi í raun átt sér stað í Íran. Það kannast þó fáir við og liggur ekki fyrir við hvaða aðila Bandaríkjamenn eru að tala, í gegnum millilið í Pakistan.

Marco Rubio, utanríkisráðherra, var spurður að því í morgun hverja Bandaríkjamenn væru að tala við en neitaði að svara spurningunni. Hann sagði að það myndi setja þá menn í hættu.

Í færslunni segir Trump að verði Hormússund ekki opnað aftur muni Bandaríkjamenn ljúka dvöl sinni í Íran með því að sprengja í loft upp hvert einasta orkuver í landinu, alla olíubrunna, Kharg-eyju (þaðan flytja Íranir um níutíu prósent af olíuafurðum sínum úr landi) og mögulega einnig allar þær stöðvar í Íran þar sem sjó er breytt í drykkjarhæft vatn með eymingu.

Trump sagði að þessir staðir hefðu vísvitandi ekki verið sprengdir enn en þessar árásir yrðu gerðar til að hefna fyrir þá mörgu bandarísku hermenn og aðra sem klerkastjórnin í Íran hefði banað í gegnum árin.

Það að ráðast á borgaralega innviði, eins og Trump er að hóta og hefur ítrekað gert áður, er stríðsglæpur.

Færsla Trumps á Truth Social.

Trump hefur ítrekað farið um víðan völl þegar kemur að stríðinu gegn Íran. Hann hefur ítrekað sagt að stríðið sé unnið og að Íranir hafi verið gersigraðir.

Hormússund er gífurlega mikilvægt hafsvæði en um það fer um fimmtungur af allri olíu heimsins og sömuleiðis mikið af jarðgasi.

Siglingar olíu- og gasflutningaskipa um sundið hafa dregist verulega saman frá því árásirnar á Íran hófust.

Lokunin hefur því leitt til mikilla verðhækkana víðsvegar um heiminn og þar á meðal í Bandaríkjunum, þó Bandaríkjamenn séu að mestu leyti sjálfu sér nægir þegar kemur að olíu og jarðgasi. Verðið þar tekur mið af heimsverði, eins og víðast hvar annarsstaðar.

Íranir hafa skotið aragrúa eldflauga og dróna að olíuinnviðum og öðrum borgaralegum skotmörkum í nágrannaríkjum sínum síðan Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu árásir á Íran. Í dag gerðu þeir árás á mikilvæga orkuinnviði í Íran og á olíuvinnslu í Ísrael.

Þá hefur Trump sagt að hans draumur væri að ná stjórn á olíuauðlindum Íran.

„Í hreinskilni þá væri ég helst til í að taka olíuna í Íran en heimskt fólk í Bandaríkjunum segir: Af hverju ættirðu að gera það?“ sagði Trump í samtali við Financial Times um helgina. Gaf hann til kynna að til greina kæmi að hernema Kharg-eyju.

Trump er einnig sagður íhuga að senda hermenn inn í Íran til að ná í auðgað úran sem finna má þar. Talið er að Íranir eigi rúm fjögur hundruð kíló af töluvert auðguðu úrani sem tiltölulega auðvelt væri að auðga meira, svo það yrði hægt að nota það í kjarnorkuvopn.

Talið er að þetta úran sé að finna í tveimur af þremur kjarnorkurannsóknarstöðvum sem Ísraelar og Bandaríkjamenn vörpuðu sprengjum á síðasta sumar.

Það að sækja þetta úran yrði flókin og hættuleg aðgerð, samkvæmt sérfræðingum sem ræddu við blaðamenn Wall Street Journal. Hermenn yrðu væntanlega að athafna sig í nokkra daga á jörðu niðri í Íran, ef þeir kæmust þangað yfir höfuð.

Hermenn þyrftu að ná stjórn á svæðinu og verjast gagnárásum Írana á meðan verið væri að leita að úraninu og þá þyrftu þeir einnig að verjast eldflaugum og drónum. Mögulega þyrfti einnig að gera flugvöll á svæðinu til að flytja búnað þangað og úranið á brott, svo eitthvað sé nefnt.

Bandaríkin Íran Donald Trump Hernaður Ísrael Bensín og olía Skipaflutningar Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran

Norðmenn lækka álögur á eldsneyti til að létta undir með landsmönnum

Norska ríkisstjórnin hefur ákveðið að lækka álögur og skatta á eldsneyti frá og með 1. apríl næstkomandi til þess að létta undir með landsmönnum. Olíuverð er nú í hæstu hæðum vegna stríðsins í Íran og verð á hráolíu er komið yfir 116 dollara á tunnuna.

Íranir búa sig undir árásir landherliðs

Íranir segjast tilbúnir að bregðast við árásum bandarískra landgönguliða sem þeir telja í farvatninu hjá Bandaríkjaher. Forseti íranska þingsins sakar Bandaríkjamenn um að skipuleggja slíkar árásir á sama tíma og þeir þykist opnir fyrir friðarviðræðum.

Hútar gerðu aðra árás á Ísrael

Uppreisnarhópur Húta í Jemen skaut eldflaugum og drónum á nokkur skotmörk í suðurhluta Ísrael í sinni annarri loftárás á landið í dag. Talsmaður Húta segir árásirnar hafa beinst að mikilvægum hernaðarinnviðum. 

