Segir viðræður ganga stórvel en hótar stríðsglæpum Samúel Karl Ólason skrifar 30. mars 2026 14:00 Donald Trump hótar því að sprengja hvert einasta orkuver í Íran í loft upp, auk annarra borgaralegra innviða. AP/Jose Luis Magana Bandaríkjamenn eiga í viðræðum við „nýja og skynsamari“ ríkisstjórn í Íran um að binda enda á árásir á landið. Þessar viðræður hafa skilað miklum árangri, samkvæmt Donald Trump, forseta, sem hótar þó umfangsmiklum stríðsglæpum gegn Íran, náist samningar ekki fljótt og verði Hormússund ekki opnað fyrir skipasiglingar á nýjan leik. Þetta er meðal þess sem Trump segir í nýrri færslu á Truth Social, hans eigin samfélagsmiðli, en hann hefur áður talað um að stjórnarskipti hafi í raun átt sér stað í Íran. Það kannast þó fáir við og liggur ekki fyrir við hvaða aðila Bandaríkjamenn eru að tala, í gegnum millilið í Pakistan. Marco Rubio, utanríkisráðherra, var spurður að því í morgun hverja Bandaríkjamenn væru að tala við en neitaði að svara spurningunni. Hann sagði að það myndi setja þá menn í hættu. Í færslunni segir Trump að verði Hormússund ekki opnað aftur muni Bandaríkjamenn ljúka dvöl sinni í Íran með því að sprengja í loft upp hvert einasta orkuver í landinu, alla olíubrunna, Kharg-eyju (þaðan flytja Íranir um níutíu prósent af olíuafurðum sínum úr landi) og mögulega einnig allar þær stöðvar í Íran þar sem sjó er breytt í drykkjarhæft vatn með eymingu. Trump sagði að þessir staðir hefðu vísvitandi ekki verið sprengdir enn en þessar árásir yrðu gerðar til að hefna fyrir þá mörgu bandarísku hermenn og aðra sem klerkastjórnin í Íran hefði banað í gegnum árin. Það að ráðast á borgaralega innviði, eins og Trump er að hóta og hefur ítrekað gert áður, er stríðsglæpur. Færsla Trumps á Truth Social. Trump hefur ítrekað farið um víðan völl þegar kemur að stríðinu gegn Íran. Hann hefur ítrekað sagt að stríðið sé unnið og að Íranir hafi verið gersigraðir. Hormússund er gífurlega mikilvægt hafsvæði en um það fer um fimmtungur af allri olíu heimsins og sömuleiðis mikið af jarðgasi. Siglingar olíu- og gasflutningaskipa um sundið hafa dregist verulega saman frá því árásirnar á Íran hófust. Lokunin hefur því leitt til mikilla verðhækkana víðsvegar um heiminn og þar á meðal í Bandaríkjunum, þó Bandaríkjamenn séu að mestu leyti sjálfu sér nægir þegar kemur að olíu og jarðgasi. Verðið þar tekur mið af heimsverði, eins og víðast hvar annarsstaðar. Íranir hafa skotið aragrúa eldflauga og dróna að olíuinnviðum og öðrum borgaralegum skotmörkum í nágrannaríkjum sínum síðan Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu árásir á Íran. Í dag gerðu þeir árás á mikilvæga orkuinnviði í Íran og á olíuvinnslu í Ísrael. Þá hefur Trump sagt að hans draumur væri að ná stjórn á olíuauðlindum Íran. „Í hreinskilni þá væri ég helst til í að taka olíuna í Íran en heimskt fólk í Bandaríkjunum segir: Af hverju ættirðu að gera það?“ sagði Trump í samtali við Financial Times um helgina. Gaf hann til kynna að til greina kæmi að hernema Kharg-eyju. Sjá einnig: Enn fer ekki saman hljóð og mynd Trump er einnig sagður íhuga að senda hermenn inn í Íran til að ná í auðgað úran sem finna má þar. Talið er að Íranir eigi rúm fjögur hundruð kíló af töluvert auðguðu úrani sem tiltölulega auðvelt væri að auðga meira, svo það yrði hægt að nota það í kjarnorkuvopn. Talið er að þetta úran sé að finna í tveimur af þremur kjarnorkurannsóknarstöðvum sem Ísraelar og Bandaríkjamenn vörpuðu sprengjum á síðasta sumar. Það að sækja þetta úran yrði flókin og hættuleg aðgerð, samkvæmt sérfræðingum sem ræddu við blaðamenn Wall Street Journal. Hermenn yrðu væntanlega að athafna sig í nokkra daga á jörðu niðri í Íran, ef þeir kæmust þangað yfir höfuð. Hermenn þyrftu að ná stjórn á svæðinu og verjast gagnárásum Írana á meðan verið væri að leita að úraninu og þá þyrftu þeir einnig að verjast eldflaugum og drónum. Mögulega þyrfti einnig að gera flugvöll á svæðinu til að flytja búnað þangað og úranið á brott, svo eitthvað sé nefnt. Olíuverð er nú í hæstu hæðum vegna stríðsins í Íran og verð á hráolíu er komið yfir 116 dollara á tunnuna. 30. mars 2026 08:29 Íranir búa sig undir árásir landherliðs Íranir segjast tilbúnir að bregðast við árásum bandarískra landgönguliða sem þeir telja í farvatninu hjá Bandaríkjaher. Forseti íranska þingsins sakar Bandaríkjamenn um að skipuleggja slíkar árásir á sama tíma og þeir þykist opnir fyrir friðarviðræðum. 29. mars 2026 14:41 Hútar gerðu aðra árás á Ísrael Uppreisnarhópur Húta í Jemen skaut eldflaugum og drónum á nokkur skotmörk í suðurhluta Ísrael í sinni annarri loftárás á landið í dag. Talsmaður Húta segir árásirnar hafa beinst að mikilvægum hernaðarinnviðum. 28. mars 2026 23:41 Talsmaður Húta segir árásirnar hafa beinst að mikilvægum hernaðarinnviðum. 28. mars 2026 23:41 Mest lesið Leita að fjölskyldu til að vista allt að fjögur börn í neyð Innlent Jakob hættir sem aðstoðarmaður og snýr sér að gríninu Innlent Stór hópur ferðamanna lét greipar sópa skipulega um söluskála Innlent Barn flutt í sjúkraflugi eftir alvarlegt umferðarslys Innlent Hundruðum þúsunda bóka fargað á ári hverju Innlent Enn fer ekki saman hljóð og mynd Erlent Ríkisstjórnin vilji eyðileggja það sem vel er gert „í einum grænum hvelli“ Innlent „Hvað er að lögreglunni?“ Innlent „Leynileg áróðursherferð“ fyrir opnum tjöldum Erlent Hleypa rússnesku olíuskipi óáreittu til Kúbu Erlent Fleiri fréttir Úkraínskir drónar brotlentu í Finnlandi Tölur um vaxandi trúrækni ungs fólks byggðar á sandi „Leynileg áróðursherferð“ fyrir opnum tjöldum Rændu verkum frönsku meistaranna sem metin eru á milljarða Enn fer ekki saman hljóð og mynd Hleypa rússnesku olíuskipi óáreittu til Kúbu Tólf tonnum af Kitkat rænt Íranir búa sig undir árásir landherliðs Milljónir No Kings-mótmælenda: „Það verður að stöðva Trump“ Í haldi lögreglu eftir að hafa ekið á gangandi vegfarendur Fyrirséð fjöldamorð í El Fasher: Að minnsta kosti tíu þúsund myrtir á tveimur dögum Hútar gerðu aðra árás á Ísrael Talið að milljónir mótmæli Bandaríkjaforseta Hútar skjóta eldflaugum að Ísrael Bað auðjöfra um pening: Hét því að halda stríðinu áfram Alvarlegur misbrestur hjá barnavernd Reykjanesbæjar Krónprinsinn sagður hvetja til áframhaldandi aðgerða gegn Íran Ekkert flugvallarverkfall á Spáni á morgun en kannski á mánudag Heuermann sagður ætla að játa Undirskrift Trumps bætt á bandaríska seðla Rasískur reiðilestur Trump: Lýsti Sómölum sem „heimsku“ og þjófóttu fólki Fékk dánaraðstoð í gær eftir harða baráttu við föður sinn Finnskur þingmaður dæmdur fyrir að segja samkynhneigð „þroskaröskun“ Fólkaflokkurinn fram úr Javnaðarflokknum Fimmtán ára stúlka drap tvo fyrir Foxtrot-gengið Flugvallarstarfsmenn á Tenerife í verkföll yfir páskana Heimta enn aðstoð sem þeir segjast ekki þurfa Boðar til viðræðna við sex flokka Forsætisráðherra á fundi bandamanna Úkraínu í Helsinki Færeyingar tvístígandi fyrir aðrar kosningarnar á þremur dögum Sjá meira