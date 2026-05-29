Bandarískur dómari meinaði í dag ríkisstjórn Donalds Trump að stofna og greiða peninga úr skaðabótasjóði. Bannið er tímabundið á meðan dómstólar eiga að segja til um lögmæti sjóðsins umdeilda. Umræddur sjóður inniheldur 1.776 milljónir dala eða um tvö hundruð milljarða króna og á honum að vera ætlað að greiða skaðabætur til fólks sem telur sig fórnarlömb vopnvæðingar réttarkerfis Bandaríkjanna skaðabætur.
Sjóðurinn var stofnaður í tengslum við samkomulag sem dómsmálaráðuneytið, undir stjórn Todd Blanche, fyrrverandi einkalögmanns Trumps, gerði við forsetann sjálfan vegna lögsóknar hans gegn Skattinum. Hann höfðaði mál gegn Skattinum vegna þess að skattaskýrslum hans var lekið til fjölmiðla en hann hefur um árabil neitað að birta þær, eins og forsetaframbjóðendur gera vestanhafs.
Blanche hefur neitað að útiloka í gær að fólk sem hefði gerst sekt um að beita lögregluþjóna ofbeldi myndi fá greitt úr sjóðnum.
Frá því sjóðurinn var tilkynntur hefur hann verið gagnrýndur harðlega en þessu samkomulagi fylgdi einnig afsökunarbeiðni til Trumps og fjölskyldu hans.
Blanche bætti svo óvænt ákvæði við samkomulagið um að Skattinum væri bannað að rannsaka Trump, syni hans, fyrirtæki og tengda aðila vegna gamalla skattgreiðslna. Trump mun lengi hafa verið til rannsóknar hjá Skattinum vegna gruns um að hann hafi vangreitt skatta um árabil.
New York Times hefur fjallað um það að Trump gæti skuldað allt að hundrað milljónir dala í vangreidda skatta, sem hann mun komast hjá því að greiða vegna samkomulagsins.
Dómsmálaráðuneytið hefur ekki enn myndað fimm manna nefndina sem á að vinna úr skaðabótakröfum og ákveða hverjir fá bætur og hverjir ekki. Samkvæmt samkomulaginu á Trump að hafa vald til að reka menn úr nefndinni og skipa nýja í staðinn.
Nokkrir hópar og einstaklingar hafa höfðað mál gegn ríkisstjórninni vegna sjóðsins. Þess vegna ákvað dómarinn í dag að setja tímabundið bann á sjóðinn. Bannið á að gilda í minnst tvær vikur, samkvæmt AP fréttaveitunnar.
Andstæðingar Trumps hafa gagnrýnt ætlanir ráðuneytisins um sjóðinn harðlega og segja hann vilja nota hann til að gefa bandamönnum sínum opinbert fé.
Sjóðurinn þykir ekki líklegur til að nýtast Repúblikönum í þingkosningunum í haust og hafa þingmenn flokksins verið meðal þeirra sem hafa gagnrýnt samkomulagið sem ráðuneytið gerði við Trump.