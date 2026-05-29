Benjamín Netanjahú forsætisráðherra Ísraels segist hafa fyrirskipað hernum að stækka yfirráðasvæðið á Gasa ströndinni þannig að Ísraelar stjórni þar sjötíu prósentum af öllu landsvæði.
Þetta kom fram í máli hans á ráðstefnu í Ísrael í gær þar sem hann sagðist hafa skipað hernum að stækka yfirráðasvæðið jafnt og þétt og nú væri komið að því að taka tíu prósent í viðbót og fara í sjötíu prósent. Þetta þýðir að Ísraelar hafa gerst brotlegir við vopnahléssamningana sem Donald Trump hafði milligöngu um í október en þar var kveðið á um að Ísraelar myndu stjórna 53 prósentum af svæðinu og Palestínumenn restinni. Ísraelar hafa margsinnis gert árásir á Gasa svæðið frá því vopnahléinu var komið á og samkvæmt breska ríkisútvarpinu hafa um 738 Palestínumenn fallið í þeim árásum.
Hvorki hefur gengið né rekið í samningaviðræðum milli Hamas-samtakanna og Ísrael en samkvæmt vopnahlésskilmálunum áttu Ísraelar að eftirláta Hamas sífellt meira af Gasa um leið og Hamas samtökin myndu afvopnast. Þess í stað segist Netanjahú ætla að kreista Hamasliða enn frekar og varnarmálaráðherran Israel Katz lét hafa eftir sér í vikunni að markmiðið væri að drepa alla þá sem komu að árásunum á Ísrael árið 2023 og að Hamas samtökin muni aldrei fá að stjórna Gasa á ný.
Aðrir ráðherrar í Ísrael á borð við Ben-Gvir og Smotrich hafa síðan opinberlega talað um áætlanir sem miða að því að koma öllum Palestínumönnum á brott frá Gasa svæðinu og endurbyggja það með Ísraelskum landnemum.
Itamar Ben-Gvir, þjóðaröryggismálaráðherra Ísrael, hefur verið harðlega gagnrýndur, bæði erlendis og heima fyrir, eftir að hann deildi myndskeiði sem sýnir hann lítilsvirða aðgerðasinna sem voru handteknir þegar þeir reyndu að komast til Gasa.
Ísraelskir þjóðernissinnar kölluðu eftir dauða og tortímingu Palestínumanna í árlegri göngu sinni um palestínska hluta Austur-Jerúsalem í gær. „Megi þorp ykkar brenna“ og „Gasa er grafreitur“ heyrðist hrópað er mannfjöldinn gekk í gegnum gamla borgarhlutann.