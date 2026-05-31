SAS fellir niður allt flug til Grænlands Kristján Már Unnarsson skrifar 31. maí 2026 07:37 Frá fyrsta flugi SAS til Nuuk þann 27. júní 2025. Flogið var á Airbus A320. Greenland Airports Skandinavíska flugfélagið SAS hefur óvænt fellt niður alla flugáætlun sína í sumar milli Danmerkur og Grænlands. Félagið segir ástæðurnar vera hærra eldsneytisverð og minni eftirspurn. SAS hugðist fljúga þrjár ferðir í viku í sumar milli Kaupmannahafnar og Nuuk. Fyrsta flugið var áætlað 28. maí en félagið hafði áður seinkað upphafinu til 3. júlí. Fyrir helgi greindi danski flugfréttamiðilinn Check-in svo frá því að SAS hefði aflýst allri sumaráætlun sinni til Grænlands. Í frétt DR um málið er haft eftir dönskum ferðamálasérfræðingi að þótt hækkun eldsneytisverðs sé án efa meginástæðan gætu rekstrarvandræði flugvallarins í Nuuk, bæði vegna veðurs og öryggismála, einnig hafa spilað inn í ákvörðun SAS. Flugvél SAS á flugbrautinni í Nuuk í fyrsta fluginu þaðan í fyrra.skjáskot/Greenland Aviation Þetta gerist aðeins ellefu mánuðum eftir að SAS hóf Grænlandsflug að nýju eftir tveggja áratuga hlé. Félagið hafði haustið 2024 boðað endurkomu sína í tengslum við opnun nýju flugbrautarinnar í Nuuk, en þó aðeins með flugi yfir sumartímann. Forstjóri SAS sagði félagið þó opið fyrir því að fljúga árið um kring ef næg eftirspurn yrði. Þótt úthald SAS hafi aðeins enst í þrjá mánuði í fyrrasumar virðast ráðamenn félagsins ekki hafa gefið Nuuk-flug endanlega upp á bátinn. Þeir hafa tjáð flugvallafélagi Grænlands að Nuuk sé áfram í þeirra áætlanagerð fyrir sumarið 2027. Flugleið SAS milli Kaupmannahafnar og Nuuk var formlega opnuð í lok júní í fyrra. SAS hafði þá ekki flogið áætlunarflug milli Danmerkur og Grænlands í nærri tvo áratugi.Greenland Airports Air Greenland, þjóðarflugfélag Grænlendinga, hefur brugðist við tíðindunum með því að bæta við ferðum milli Nuuk og Kaupmannahafnar í sumar, eftir því sem Inga Dóra Guðmundsdóttir, samskiptastjóri Air Greenland, segir í viðtali við Sermitsiaq. Fræðast má um flugmál Grænlendinga í þættinum Flugþjóðin sem sýndur er á Sýn í opinni dagskrá klukkan 17:25 í dag. Hér má sjá átta mínútna kafla: Í þættinum er saga Grænlandsflugs Íslendinga jafnframt rakin. Talað var um að íslenskir flugmenn treystu sér oftar en flugmenn SAS til að fljúga þangað í krefjandi landslagi og misjöfnu veðri: Íslensk flugfélög hafa í nærri sjö áratugi haldið úti reglubundnum flugsamgöngum milli Íslands og Grænlands. Hér má heyra sögubrot: Flug Flugþjóðin Tengdar fréttir Stórtap Air Greenland vegna aflýstra flugferða til Nuuk Þjóðarflugfélag Grænlendinga, Air Greenland, hefur orðið fyrir stórfelldu fjárhagstjóni vegna metfjölda aflýstra flugferða til nýja flugvallarins í Nuuk. Inga Dóra Guðmundsdóttir, samskiptastjóri Air Greenland, segir félagið aldrei hafa lent í öðru eins í yfir sextíu ára sögu sinni. 5. október 2025 22:40 Þotur notaðar í flugi Icelandair til Nuuk Icelandair hefur ákveðið að nota Boeing 737 Max-þotur í áætlunarflugi sínu milli Keflavíkur og Nuuk. Þetta er í fyrsta sinn sem farþegaþotur eru notaðar í flugi milli Íslands og höfuðstaðar Grænlands. 9. júní 2025 08:51 Samkeppni eykst í Grænlandsflugi Skandinavíska flugfélagið SAS hefur tilkynnt um að það hefji áætlunarflug milli Danmerkur og Grænlands á ný eftir tveggja áratuga hlé. SAS hyggst fljúga þrisvar í viku yfir sumartímann milli Kaupmannahafnar og Nuuk og verður fyrsta flugið þann 27. júní næstkomandi. 2. nóvember 2024 15:45 Mest lesið Hæsta einkunn sem hefur verið gefin á stúdentsprófi í skólanum frá upphafi Innlent Fleiri ferðir felldar niður og ekkert samkomulag í sjónmáli Innlent SAS fellir niður allt flug til Grænlands Erlent Fimm handteknir og um mikið magn sterkra fíkniefna að ræða Innlent „Okkur þykir vænt um svæðið og við höfum áhyggjur af því“ Innlent Áverkar geti sagt til um kraft sem er beitt í kyrkingu Innlent Menntaskólanum í Reykjavík slitið í 180. sinn Innlent Maðurinn enn í lífshættu og á gjörgæslu Innlent „Trúi varla að Viðreisn sé á móti því að flagga hinsegin fánanum“ Innlent Norskur maður grunaður í máli Anne Elisabeth Hagen Erlent Fleiri fréttir Hundruð handtekin vegna átaka í kjölfar sigurs PSG SAS fellir niður allt flug til Grænlands Norskur maður grunaður í máli Anne Elisabeth Hagen Margrét Þórhildur útskrifuð af sjúkrahúsi Krabbameinssjúkir gætu sloppið við lyfjameðferð Fjórir menn komnir út úr hellinum í Laos Flugumferð stöðvuð í München vegna mögulegs drónaflugs Buckingham-höll hafi fengið tölvupósta um misferli Andrews fyrir sex árum Ísrael og Rússland á svörtum lista vegna kynferðisofbeldis í átökum Bannar ráðuneytinu að stofna skaðabótasjóðinn Ver billjónum í „draumóra“ um lengra líf Funduðu enn og aftur um Grænland Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Nálgast stríðið vendipunkt? Fyrirskipar hernum að taka enn stærri hluta Gasa Ætla að setja Trump á 250 dollara seðil en þurfa að breyta lögum Eldflaug Bezos sprakk í loft upp Tveir særðir eftir að rússneskur dróni lendir á fjölbýlishúsi í Rúmeníu Samningsdrög samþykkt en beðið eftir grænu ljósi forsetans Ungum ökuþórum bannað að keyra á nóttunni og þurfa að merkja sig Húsleit gerð hjá spænskum sósíalistum Saksóknarar rannsaka konu sem Trump braut á Hart sótt að Sánchez: Réttarhöld yfir litla bróður hefjast í dag Ný tilskipun Talíbana lögleiði barnahjónabönd á ný Áframhald á árásum og Trump hefur í hótunum við Óman Líkur á hlýjum og votum vetrum á norðurslóðum Ellefu taldir af eftir að efnatankur gaf sig Ósáttur við skilyrðin Fundust eftir að hafa verið föst í helli í viku Lenda þremur geimförum á tunglinu á þessu ári Trump-liði vann og Demókratar fagna Sjá meira