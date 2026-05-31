SAS fellir niður allt flug til Græn­lands

Kristján Már Unnarsson skrifar
Frá fyrsta flugi SAS til Nuuk þann 27. júní 2025. Flogið var á Airbus A320. Greenland Airports

Skandinavíska flugfélagið SAS hefur óvænt fellt niður alla flugáætlun sína í sumar milli Danmerkur og Grænlands. Félagið segir ástæðurnar vera hærra eldsneytisverð og minni eftirspurn.

SAS hugðist fljúga þrjár ferðir í viku í sumar milli Kaupmannahafnar og Nuuk. Fyrsta flugið var áætlað 28. maí en félagið hafði áður seinkað upphafinu til 3. júlí. Fyrir helgi greindi danski flugfréttamiðilinn Check-in svo frá því að SAS hefði aflýst allri sumaráætlun sinni til Grænlands.

Í frétt DR um málið er haft eftir dönskum ferðamálasérfræðingi að þótt hækkun eldsneytisverðs sé án efa meginástæðan gætu rekstrarvandræði flugvallarins í Nuuk, bæði vegna veðurs og öryggismála, einnig hafa spilað inn í ákvörðun SAS.

Flugvél SAS á flugbrautinni í Nuuk í fyrsta fluginu þaðan í fyrra.skjáskot/Greenland Aviation

Þetta gerist aðeins ellefu mánuðum eftir að SAS hóf Grænlandsflug að nýju eftir tveggja áratuga hlé. Félagið hafði haustið 2024 boðað endurkomu sína í tengslum við opnun nýju flugbrautarinnar í Nuuk, en þó aðeins með flugi yfir sumartímann. Forstjóri SAS sagði félagið þó opið fyrir því að fljúga árið um kring ef næg eftirspurn yrði.

Þótt úthald SAS hafi aðeins enst í þrjá mánuði í fyrrasumar virðast ráðamenn félagsins ekki hafa gefið Nuuk-flug endanlega upp á bátinn. Þeir hafa tjáð flugvallafélagi Grænlands að Nuuk sé áfram í þeirra áætlanagerð fyrir sumarið 2027.

Flugleið SAS milli Kaupmannahafnar og Nuuk var formlega opnuð í lok júní í fyrra. SAS hafði þá ekki flogið áætlunarflug milli Danmerkur og Grænlands í nærri tvo áratugi.Greenland Airports

Air Greenland, þjóðarflugfélag Grænlendinga, hefur brugðist við tíðindunum með því að bæta við ferðum milli Nuuk og Kaupmannahafnar í sumar, eftir því sem Inga Dóra Guðmundsdóttir, samskiptastjóri Air Greenland, segir í viðtali við Sermitsiaq.

Fræðast má um flugmál Grænlendinga í þættinum Flugþjóðin sem sýndur er á Sýn í opinni dagskrá klukkan 17:25 í dag. Hér má sjá átta mínútna kafla:

Í þættinum er saga Grænlandsflugs Íslendinga jafnframt rakin. Talað var um að íslenskir flugmenn treystu sér oftar en flugmenn SAS til að fljúga þangað í krefjandi landslagi og misjöfnu veðri:

Íslensk flugfélög hafa í nærri sjö áratugi haldið úti reglubundnum flugsamgöngum milli Íslands og Grænlands. Hér má heyra sögubrot:

Stórtap Air Greenland vegna aflýstra flugferða til Nuuk

Þjóðarflugfélag Grænlendinga, Air Greenland, hefur orðið fyrir stórfelldu fjárhagstjóni vegna metfjölda aflýstra flugferða til nýja flugvallarins í Nuuk. Inga Dóra Guðmundsdóttir, samskiptastjóri Air Greenland, segir félagið aldrei hafa lent í öðru eins í yfir sextíu ára sögu sinni.

Þotur notaðar í flugi Icelandair til Nuuk

Icelandair hefur ákveðið að nota Boeing 737 Max-þotur í áætlunarflugi sínu milli Keflavíkur og Nuuk. Þetta er í fyrsta sinn sem farþegaþotur eru notaðar í flugi milli Íslands og höfuðstaðar Grænlands.

Samkeppni eykst í Grænlandsflugi

Skandinavíska flugfélagið SAS hefur tilkynnt um að það hefji áætlunarflug milli Danmerkur og Grænlands á ný eftir tveggja áratuga hlé. SAS hyggst fljúga þrisvar í viku yfir sumartímann milli Kaupmannahafnar og Nuuk og verður fyrsta flugið þann 27. júní næstkomandi.

