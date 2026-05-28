Spænska lögreglan gerði húsleit í höfuðsstöðvum Sósíalistaflokksins, flokks Pedro Sánchez forsætisráðherra, í gær. Leitin er sögð tengjast rannsókn á meintu fjármálamisferli fyrrverandi flokksmanna.
Rannsóknardómari skipaði lögreglu að leggja hald á ákveðin rafræn gögn sem hann telur hafa þýðingu fyrir rannsóknina. Lögreglan segir að húsleitin hafi eingöngu verið bundin við rannsókn þessa tiltekna máls og að ekki hafi verið um allsherjarhúsleit að ræða.
Rannsóknin hófst eftir að spænskir fjölmiðlar birtu hljóðupptöku af Leire Díez, sem gegndi ýmsum trúnaðarstörfum fyrir Sósíalistaflokkinn, þar sem hún heyrðist ræða um að koma höggi á rannsakanda hjá spillingarrannsóknadeild borgaravarðarins, spænsku ríkislögreglunnar.
Díez hefur einnig verið sökuð um að reyna að hafa áhrif á saksóknara sem rannsökuðu flokksmenn. AP-fréttastofan segir að rannsóknin beinist að því hvort að Díez hafi þegið fé fyrir. Talsmenn sósíalista hafa fullyrt að Díez hafi ekki unnið í þeirra nafni. Sjálf neitar hún allri sök.
Mikið mæðir nú á Sánchez forsætisráðherra vegna hrinu hneykslismála. Eiginkona hans er sökuð um að hafa notfært sér stöðu sína til þess að fá bakhjarla til þess að styrkja námsbraut sem hún stýrði og yngri bróðir hans er ákærður fyrir sambærilegar sakir.
Tveir fyrrverandi ráðherrar flokksins eru einnig sakaðir um mútuþægni en þeir voru nánir bandamenn Sánchez.
Í ofanálag hóf dómstóll rannsókn á José Luis Rodríguez Zapatero, fyrrverandi forsætisráðherra og leiðtoga Sósíalistaflokksins, í síðustu viku í tengslum við björgun ríkisins á flugfélagi í kórónuveiruheimsfaraldrinum árið 2021. Zapatero er sakaður um að hafa beitt sér óeðlilega fyrir því að ríkið kæmi flugfélaginu Plus Ultra til bjargar. Hann neitar sök.
„Við virðum dómskerfið, við munum vinna með dómstólum og Sósíalistaflokkurinn er staðráðinn í að taka á því af sömu hörku og hingað til ef frekar tilfelli óviðeigandi hegðunar koma upp,“ sagði Sánchez eftir að húsleitin var gerð í höfuðstöðvum flokksins.
Forsætisráðherrann hefur þó einnig talað um rannsóknir á eiginkonu hans og bróður séu hluti af rógsherferð gegn honum. Bæði málin eiga rætur sínar að rekja til ásakana samtaka sem kalla sig Hreinar hendur (sp. Manos limpias) og sem tengjast fjarhægriflokkum sem eru andsnúnir minnihlutastjórn Sánchez.
Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar og formaður Sósíalistaflokksins, hefur verið boðaður til að bera vitni fyrir dómi vegna rannsóknar á meintri spillingu eiginkonu hans sem er grunuð um að hafa notfært sér stöðu sína í viðskiptum.
Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar og formaður Sósíalistaflokksins, hefur ákveðið að segja ekki af sér. Hann hafði áður sagst vera að íhuga það sökum aðfarar hægriafla að sér og eiginkonu sinni.