Ver billjónum í „draumóra“ um lengra líf Samúel Karl Ólason skrifar 29. maí 2026 12:48 Vladimír Pútín, forseti Rússlands, verður 74 ára gamall í haust. Hann virðist hafa áhuga á vísindum sem ætlað er að lengja mannsævina. AP/Alexander Kazakov, Sputnik Vladimír Pútín, forseti Rússlands, hefur gert rannsóknir sem ætlað er að lengja líf fólks að forgangi í Rússlandi. Umfangsmiklum fjármunum hefur verið varið í rannsóknir sem snúa meðal annars að því að rækta ný líffæri og þá meðal annars inn í smásvínum og í kælimeðferðir. Ríkisstjórn Rússlands tilkynnti í síðasta mánuði að vísindamenn þar væru að vinna að genameðferð sem ætlað er að hægja á öldrun fruma í mannslíkamanum. Er það liður í sérstöku vísindaátaki sem Pútín hefur heitið því að verja rúmum 3,2 billjónum króna í (tólf núll). Það vakti athygli í september á síðasta ári, þegar Pútín sótti Xi Jinping, kollega sinn í Kína heim, en þá heyrðust þeir tveir ræða tala um það að í dag væri sjötugur maður nánast bara barn. Pútín sagði þá að innan næstu áratuga væri hægt að græða ný líffæri í fólk og þannig yngja það og jafnvel öðlast ódauðleika. Sjá einnig: Pútín og Xi ræddu ódauðleika í gegnum líffæragjöf Xi svaraði um hæl og sagði einhverja sérfræðinga þeirrar skoðunar að á þessari öld muni maður geta lifað í allt að 150 ár. Pútín verður 74 ára í haust og Xi verður 73 ára í sumar. Meðallífslíkur karlmanna í Rússlandi eru 68 ár. Í Bandaríkjunum eru þær um 76 og víða í Evrópu meira en áttatíu ár. Vilja prenta eða rækta líffæri í smásvínum Það að rækta eða jafnvel prenta ný líffæri fyrir fólk er einnig hluti af vísindaátaki Pútíns sem opinberað var fyrst árið 2024 og á að snúast um að bæta heilsu fólks, auk þess að lengja líf þess. Samkvæmt frétt Wall Street Journal eru helst tvær leiðir sem vísindamenn eru að skoða varðandi það hvernig hægt eigi að útvega fólki þessi nýju líffæri. Ein leiðin er að prenta þau, ekki ósvipað og að prenta hluti með þrívíddarprenturum. Hin er að rækta þau inni í smásvínum sem þykja henta fyrir slíkt. Vísindamenn í Rússlandi segjast hafa prentað brjósk fyrir menn og skjaldkirtil í mýs. Markmið þeirra er að græða fyrstu prentuðu líffærin í menn fyrir árið 2030. Svipaða sögu er að segja af tímalínu vísindamannanna þegar kemur að líffærum sem ræktuð eru í svínum. Sjá einnig: Maðurinn látinn sem fékk grætt í sig svínshjarta Í svari við fyrirspurn WSJ segja talsmenn Kremlar að rannsóknarverkefni þessi njóti stuðnings ríkisins og að margar stofnanir taki þátt í þeim. Þeim er þó stýrt af fólki sem tengist Pútín. Önnur tveggja sem stýra þessu er María Voróntsóva, dóttir Pútíns. Hún er vísindamaður og stýrir ýmsum genatengdum rannsóknarverkefnum rússneska ríkisins. Hinn er Mikhaíl Kóvaltjúk, sem stýrir kjarnorkurannsóknarstöðinni Kurchatov. Hann er bróðir Júrís Kóvaltjúk, sem er bankamaður og náinn bandamaður Pútíns. Mikhaíl Kóvaltjúk hélt því nýverið fram að vísindi myndu brátt gera fólki kleift að skipta út líkamshlutum og líffærum og öðlast þannig eilíft líf. Segi Pútín það sem hann vill heyra Rannsóknir þessar í Rússlandi hafa sjaldan sem aldrei verið teknar til skoðunar af öðrum vísindamönnum í vísindagreinum. Það er að segja, að þær hafa aldrei farið gegnum svokallað jafningamat. Alexander Ostróvskíj, rússneskur frumkvöðull á sviði þess að prenta líffæri, sagði í samtali við WSJ að erfitt væri að taka yfirlýsingar um rannsóknarvinnuna í Rússlandi alvarlega á meðan aðrir vísindamenn fá ekki að skoða hana. Ostróvskíj, sem flutti frá Rússlandi eftir að Rússar gerðu innrás í Úkraínu og seldi fyrirtæki sitt þar, segir að frekar eigi að taka yfirlýsingum Rússa á þessu sviði sem vonum þeirra eða jafnvel draumórum. Þær séu líklega ekki til marks um raunverulegan árangur. „Þeir eru líklega að segja Pútín það sem hann vill heyra til að fá meiri peninga.“ Rússneski útlagamiðillinn Meduza fjallaði um áðurnefna genameðferð haustið 2024 en þar kom fram að aldraðir ráðamenn Rússlands hefðu mikinn áhuga á leiðum til að draga úr eða hægja á öldrun. Mikhaíl Kóvaltjúk sé sérstaklega áhugasamur og jafnvel með þráhyggju. Þá ræddu blaðamenn Meduza við rússneska vísindamenn sem voru fullir efasemda um ætlanir og markmið átaks Pútíns. Þeim hafði verið skipað að hætta að vinna að öðrum verkefnum og einbeita sér að þessum. Rússland Vladimír Pútín Tengdar fréttir Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Nálgast stríðið vendipunkt? Verulega hefur dregið úr framsókn Rússa á víglínunni í Úkraínu á þessu ári. Á sama tíma hafa Úkraínumenn aukið umfang langdrægra og meðaldrægra árása sinna á olíuvinnsluinnviði og önnur skotmörk í Rússlandi. Einnig hefur árásum á birgðakeðjur og stjórnstöðvar Rússa nærri víglínunni fjölgað mjög. 29. maí 2026 08:00 Kalla rússneska sendiherra á teppið vegna hótana Leiðtogar Evrópusambandsins hafa kallað sendiherra Rússlands í Brussel á teppið eftir að ríkisstjórn Rússlands sagði evrópskum erindrekum að yfirgefa Kænugarð. Annars yrðu þeir sprengdir í loft upp. 26. maí 2026 16:29 Hóta frekari árásum og hvetja sendifulltrúa til að flýja Kænugarð Stjórnvöld í Rússlandi hafa hótað kerfisbundnum árásum á Kænugarð þar sem skotmörkin yrðu stjórnstöðvar og drónaframleiðsla Úkraínumanna. Sendifulltrúar og erlendir ríkisborgarar eru hvattir til þess að yfirgefa höfuðborgina sem fyrst og almennir borgarar til að halda sig frá opinberum byggingum og hernaðarinnviðum. 26. maí 2026 06:33 Vilja skipa erindreka en vita ekki hvert erindið er Ráðamenn í Evrópu eru með til skoðunar að skipa sérstakan erindreka gagnvart Rússlandi sem koma á að friðarviðræðum um Úkraínu. Þessi erindreki myndi þá eiga í viðræðum við ríkisstjórn Vladimírs Pútín, forseta Rússlands. Fyrst þurfa Evrópumenn þó að komast að samkomulagi um hvað erindrekinn á að segja. 22. maí 2026 22:22 Mest lesið Safna fyrir fjölskyldu Steinunnar sem lést við barnsburð Innlent Inga í veikindaleyfi Innlent Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Nálgast stríðið vendipunkt? Erlent Kennarar tæta í sig greiningu Viðskiptaráðs Innlent Erfitt að fullyrða nokkuð um orsakasamhengi milli 4G og fæðingartíðni Innlent Eldflaug Bezos sprakk í loft upp Erlent Séra Friðrik fær ekki að rísa strax Innlent Margrét átti lokaorðið í málinu og flutti Passíusálm Innlent Átta vilja vera forstjóri Hafró Innlent Grunaður um að ofsækja son sinn sem sleit á öll tengsl Innlent Fleiri fréttir Ver billjónum í „draumóra“ um lengra líf Funduðu enn og aftur um Grænland Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Nálgast stríðið vendipunkt? Fyrirskipar hernum að taka enn stærri hluta Gasa Ætla að setja Trump á 250 dollara seðil en þurfa að breyta lögum Eldflaug Bezos sprakk í loft upp Tveir særðir eftir að rússneskur dróni lendir á fjölbýlishúsi í Rúmeníu Samningsdrög samþykkt en beðið eftir grænu ljósi forsetans Ungum ökuþórum bannað að keyra á nóttunni og þurfa að merkja sig Húsleit gerð hjá spænskum sósíalistum Saksóknarar rannsaka konu sem Trump braut á Hart sótt að Sánchez: Réttarhöld yfir litla bróður hefjast í dag Ný tilskipun Talíbana lögleiði barnahjónabönd á ný Áframhald á árásum og Trump hefur í hótunum við Óman Líkur á hlýjum og votum vetrum á norðurslóðum Ellefu taldir af eftir að efnatankur gaf sig Ósáttur við skilyrðin Fundust eftir að hafa verið föst í helli í viku Lenda þremur geimförum á tunglinu á þessu ári Trump-liði vann og Demókratar fagna Hörðustu árásir á Líbanon í langan tíma Hótel í fullum rétti að neita konu um kranavatn Bardagabúr rís við Hvíta húsið Skugganefndir styðja umdeilda Demókrata Kalla rússneska sendiherra á teppið vegna hótana Gera almenningssamgöngur ódýrari vegna olíukreppunnar Fleiri „brúðir-ISIS“ lenda í Ástralíu Ráðist á heilbrigðisstarfsmenn í ebólu-faraldri Æfðu árás á Suður-Kóreu Fjögur látin í árekstri skólarútu og lestar Sjá meira