Ætla að setja Trump á 250 dollara seðil en þurfa að breyta lögum

Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjanna, greindi frá því í gær að starfsmenn ráðuneytisins hefðu unnið að undirbúningi nýs 250 dollara seðils sem skartar mynd af Donald Trump Bandaríkjaforseta.
Breyta þarf lögum ef stjórnvöld hyggjast gefa út seðilinn, þar sem þau kveða á um að aðeins látnir einstaklingar geti prýtt gjaldmiðilinn.
Trump hefur einnig þrýst á að fá andlitsmynd sína á eins dollara mynt og þá verður undirskrift hans sett á alla seðla síðar á þessu ári.
Eins og þekkt er orðið virðist forsetinn afar upptekinn af því að tryggja arfleifð sína en hann hefur verið iðinn við að koma nafni sínu og ásýnd á byggingar og ýmis konar útgefið efni, auk þess að gylla sem flest í nærumhverfi sínu.
„Mér finnst það ekki óviðeigandi að manneskjan sem nú er forseti Bandaríkjanna prýði 250 ára afmælisseðilinn,“ sagði Bessent í gær.
Ákvörðunin hefur hins vegar þegar verið gagnrýnd af Demókrötum og þykir ekki líkleg til að auka á vinsældir Trump.
„Ef þetta Hvíta húss eyddi bara helmingi þeirrar orku sem hún ver í að koma til móts við egó forsetans í að lækka útgjöld, þá þyrftu bandarískar fjölskyldur ekki að nota þennan 250 dollara seðil til að geta fyllt á bílinn sinn,“ sagði Mark Warner, öldungadeildarþingmaður frá Virginíu.