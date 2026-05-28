Samnings­drög sam­þykkt en beðið eftir grænu ljósi for­setans

Agnar Már Másson skrifar
Donald Trump Bandaríkjaforseti er sagður deila samningsdrögum.
Donald Trump Bandaríkjaforseti er sagður deila samningsdrögum.

Samningamenn Bandaríkjanna og Írans eru sagðir hafa samþykkt frumdrög að samkomulagi sem myndi framlengja vopnahlé þeirra á milli um sextíu daga og hefja samningaviðræður um framtíð kjarnorkuáætlunar Írans. Donald Trump Bandaríkjaforseti á enn eftir að samþykkja samkomulagið en hann er sagður deila samningsdrögum með bandamönnum sínum.

Haft eftir bandarískum embættismönnum í umfjöllun erlendra miðla, þar á meðal New York Times, BBC og Al Jazeera, að samningamenn hafi samþykkt drög upp á 60 daga vopnahlé. Trump eigi aftur á móti eftir að samþykkja þessi áform. 

Þetta fer aftur á móti á mis við umfjöllun hálfríkisreknu fréttastofunnar Tasnim í Íran, sem hafði eftir heimildarmanni að ekki væri búið að ganga frá samkomulagi.

Íranir og Bandaríkjamenn hafa sakað hvorir aðra um að brjóta gegn vopnahléi undanfarna daga. Íranski byltingarvörðurinn sagðist hafa beint árás að bandarískri herstöð á svæðinu í dag eftir að Bandaríkjamenn gerðu aðra árás á suðurhluta Írans í nótt.

Í gær greindu íranskir ríkismiðlar frá því sem þeir lýstu sem óopinberum drögum að fjórtán punkta viljayfirlýsingu milli landanna tveggja. Í fréttinni var meðal annars fjallað um afléttingu hafnarbanns Bandaríkjamanna á íranskar hafnir, brottflutning bandarísks herafla úr „nágrenni Írans“ og að opnað yrði aftur fyrir um Hormússund þar sem Íran og Óman hefðu stjórn á umferð og leiðarvali skipa. Hvíta húsið kallaði meint drög hreinan uppspuna.

Breska blaðið Guardian greinir aftur á móti frá því að Donald Trump Bandaríkjaforseti hafi deilt samningsdrögum með ráðamönnum í vinaríkjum Bandaríkjanna, þar á meðal Ísrael.

Miðillinn segir þau samningsdrög ekki vera svipuð, þó ekki eins nákvæm, og þau sem hafa verið í dreifingu meðal íranskra ráðamanna miðlum.

Ísraelsmenn kynnu aftur á móti að vera ósáttir við samningsdrögin, þar sem þar virðist ekki gert ráð fyrir að Íranir gefist upp á kjarnorkuvegferð sinni auk þess sem kveðið er á um vopnahlé í Líbanon jafnt sem í Íran.

