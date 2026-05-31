Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Vilhjálmur Árnason er næsti bæjarstjóri Reykjanesbæjar.

Vilhjálmur Árnason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, oddviti flokksins í bæjarstjórn Reykjanesbæjar og verðandi bæjarstjóri, segir ekki komna fasta dagsetningu á hvenær hann muni segja sig frá þingmennsku.

Vilhjálmur sigraði oddvitaslag í Reykjanesbæ í lok janúar síðastliðins. Í samtali við fréttastofu daginn eftir greindi hann frá markmiði sínu að verða næsti bæjarstjóri þar.

„Ég hef sagt það að markmiðið er að fara í sveitarstjórnarkosningar til að verða pólitískt kjörinn bæjarstjóri. Þegar það er í höfn mun ég segja af mér þingmennsku en fram að því mun ég sinna þingmennskunni af fullum þunga. Það kemur bara í ljós í kringum kosningabaráttuna sjálfa hvernig það raðast þá. Ég læt það ráðast.“

Sjálfstæðisflokkurinn hefur gert samning um meirihlutasamstarf við Miðflokkinn og er orðið ljóst að Vilhjálmur verður næsti bæjarstjóri þar syðra.

Vilhjálmur segir að 2. júní verði borin upp tillaga í bæjarstjórn Reykjanesbæjar þess efnis að hann verði ráðinn bæjarstjóri. Hann þurfi eftir það að fá tíma til að klára sín mál, til að mynda gagnvart þingflokknum, og hann muni segja af sér þingmennsku um viku til tíu dögum þar á eftir.

Vilhjálmur kallaði inn varamann í sinn stað á Alþingi frá miðjum apríl og þar til Alþingi fór í hlé tveimur vikum seinna. Ingveldur Anna Sigurðardóttir kom þá inn í hans stað en hún var þriðji maður á lista Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi í síðustu alþingiskosningum.

Í frétt Vísis frá fimmtudegi liðinnar viku kemur fram að Vilhjálmur hafi verið fjarverandi þegar gengið var til atkvæðagreiðslu um þingsályktunartillögu utanríkisráðherra um þjóðaratkvæðagreiðslu. Segist hann ekki hafa átt heimangengt á þeim tíma sem hún fór fram. Hefði hún verið fyrr um daginn eða kvöldið hefði hann verið viðstaddur. Hann hafi þann morgun verið staddur í þinghúsinu og setið fund efnahags- og viðskiptanefndar.

Aðspurður hvort Vilhjálmur eigi rétt á biðlaunum eftir að hann segi af sér segist hann ekki hafa kannað það en geri ráð fyrir að það eigi ekki við þar sem hann færist beint yfir í annað starf.

„Ég veit ekki alveg hvernig það virkar, ég bara hef ekki kannað það. Ég held það sé þannig, af því ég fer beint í önnur störf, að ég fái engin biðlaun. Ég held það sé þannig en ég er ekki að fullyrða það. Það er það sem ég hef gert ráð fyrir hingað til.“

Vilhjálmur verður bæjarstjóri

Vilhjálmur Árnason, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ, verður bæjarstjóri en hann og Gunnlaugur Kárason, oddviti Miðflokksins, skrifuðu í dag undir málefnasáttmála nýs meirihluta. Gunnlaugur verður formaður bæjarráðs.

Fjölgun hælis­leit­enda í Reykja­nes­bæ sé engin

Oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ segir skýra kröfu frá samfélaginu að málefni hælisleitenda í sveitarfélaginu séu tekin föstum tökum. Fjölgunin hælisleitenda sé engin en klára þurfi verkefnið og passa að vandamálið vaxi ekki á ný. Skoðað verði hvort sett verði á fót öryggisteymi í sveitarfélaginu.

