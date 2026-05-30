Buckingham-höll fékk fyrir sex árum afhenta tölvupósta sem sýndu að Andrew Mountbatten-Windsor hafði verið að deila ríkisleyndarmálum sem viðskiptasendiherra, meðal annars um vandamál í íslenska bankakefinu. Það sýna fimm ára gömul dómsskjöl í máli Andrews en fjallað er um málið á vef BBC.
Mountbatten-Windsor var handtekinn á heimili sínu í febrúar vegna gruns um misferli í opinberu starfi.
Á vef BBC kemur fram að skjalasafn með 30.000 tölvupóstum, þar sem var að finna upplýsingar um umdeild fjármálaviðskipti fyrrverandi prinsins, hafi verið afhent hirðmarskálki, æðsta embættismanni konungshallarinnar, árið 2020. Í skjölunum er meðal annars fjallað um fall Kaupþings, Icesave og hvernig Andrew hafði upplýsingar sem viðskiptafélagar hans nýttu sér.
Í frétt BBC segir að þegar Buckingham-höll var spurð hvað orðið hefði um tölvupóstana hafi hún vísað til yfirstandandi lögreglurannsóknar gegn prinsinum fyrrverandi og að hún gæti því ekki tjáð sig um málið.
Í fréttinni segir einnig að í síðustu viku hafi Thames Valley-lögreglan sent frá sér nýja áskorun til almennings um að gefa sig fram með upplýsingar, í kjölfar handtöku Mountbatten-Windsor vegna gruns um brot í opinberu starfi. Leit í dómsskjölum hafi leitt í ljós að stórt safn tölvupósta sem tengjast fjármálum Mountbatten-Windsor hafði þegar verið sent embættismönnum hallarinnar, mörgum árum áður en núverandi rannsóknir hófust.
Fjallað er nokkuð ítarlega um skjölin í frétt BBC, hverjir fengu þau afhent og við hvaða aðstæður og hvernig hafi verið fjallað um þau í dómsskjölunum. Í júní 2022 hafi til dæmis komið fram í dómi að tölvupóstarnir hafi verið afhentir höllinni í júlí 2020.
Í frétt BBC segir að innihald skjalasafnsins, með tölvupóstum fram til júní 2013, sé ekki að fullu þekkt en vísbendingar hafi komið fram um hversu mikilvægir þeir gætu verið.
Fyrr á þessu ári var fjallað um það í frétt Telegraph að Mountbatten-Windsor hefði óskað eftir skýrslu frá embættismönnum fjármálaráðuneytisins árið 2010 og síðan deilt henni með persónulegum viðskiptatengilið svo hann gæti nýtt sér upplýsingarnar. Skýrslan fjallaði um vandamál í íslenska bankakerfinu og viðtakandinn var Jonathan Rowland, en faðir hans, David Rowland, hafði tekið yfir Lúxemborgararm Kaupþings, sem síðar varð Banque Havilland.
Samkvæmt dómsskjölum höfðu tölvupóstarnir sem sendir voru til hallarinnar verið teknir af reikningi Jonathan Rowland eftir deilur hans við viðskiptafélaga. Samskiptin höfðu svo komist í hendur smásölufjárfestisins Kevin Stanford, fyrrverandi meirihlutaeiganda All Saints, sem hafði átt í annarri deilu vegna fjárfestinga í Kaupþingi.
Jonathan Rowland hefur áður staðfest við BBC að þessi skilaboð um íslensku bankana hefðu verið tekin af tölvupósti hans og væru hluti af málaferlum. Það bendir til þess, samkvæmt frétt BBC, að þau hafi verið hluti af skjalasafninu sem síðar var sent til hallarinnar.
„Og það var í þeim dómsmálum vegna meints þjófnaðar á tölvupóstunum sem í ljós kom að afrit höfðu verið afhent höllinni,“ segir í frétt BBC og að þó að ekki sé vitað hvað varð um tölvupóstana í höllinni hafi birting Epstein-skjalanna fyrr á árinu sýnt vel hversu náin tengsl Mountbatten-Windsor hafði við Rowland-feðgana.
Tölvupóstarnir voru afhentir höllinni á valdatíma Elísabetar II drottningar heitinnar. Harðar hefur verið tekið á málum Mountbatten-Windsor á valdatíma Karls konungs, meðal annars með því að svipta hann titlum sínum. Eftir handtöku Mountbatten-Windsor kom yfirlýsing frá konungi: „Réttlætið verður að hafa sinn gang.“
Mountbatten-Windsor hefur hafnað öllum ásökunum um misgjörðir í tengslum sínum við Jeffrey Epstein og neitað því að hafa haft persónulegan ávinning af hlutverki sínu sem viðskiptasendiherra.
Í frétt BBC segir enn frekar að talsmaður lögreglunnar í Thames-Valley hafi ekki getað tjáð sig um tölvupóstana en að þau væru meðvituð um ásakanir sem væru til umræðu. Þá sagði talsmaður ríkisstjórnarinnar að hún ynni með lögreglunni og að í síðustu viku hafi verið birt opinberlega skjöl um viðskiptasendiherrastöðu Mountbatten-Windsor árið 2001 og hlutverk hans.
