Úrbætur nýrrar ríkisstjórnar Ungverjalands gera Evrópusambandinu kleift að losa um sextán milljarða evra fjárframlög til landsins. Fjárframlögin höfðu verið fryst í valdatíð Viktors Orbán sem færði Ungverjaland fjær grunngildum Evrópusambandsins um lýðræði og mannréttindi.
Frysting fjármunanna á sínum tíma átti að beina stjórnvöldum aftur á beinu brautina. Ný ríkisstjórn Peters Magyar, sem tók við völdum eftir kosningar í apríl síðastliðnum, tók strax til hendi við að vinda ofan af mörgum þeim breytingum sem komið var á í sextán ára langri valdatíð Orbans. Var þar ýmislegt sem gramdist Evrópusambandinu, þrengt var að frelsi fjölmiðla og háskóla og réttindi hinsegin fólks skert svo eitthvað sé nefnt.
Milljarðarnir sextán, í evrum talið, jafngilda um það bil þrettán prósentum af fjárlögum ungverska ríkisins á ársgrundvelli. Þeir eru eflaust kærkomnir og munu verða mikil innspýting inn í ungverskan efnahag sem hefur nánast staðið í stað síðustu þrjú ár.
Þá erfir Peter Magyar fjárlagahalla upp á sex komma tvö prósent vergrar landsframleiðslu frá forvera sínum í embætti. Sá þótti ansi gjafmildur í aðdraganda þingkosninganna, en allt kom fyrir ekki og nýr flokkur var kosinn til valda.
„Við ætlum að koma með þennan pening heim, líkt og lofað var, til að endurbyggja Ungverjaland, hrinda efnahagnum í gang, bæta opinbera þjónustu og styrkja samkeppnishæfni,“ hefur fréttastofan Reuters eftir Peter Magyar.
Þá sagði hann að aðgerðir núverandi ríkisstjórnar gegn þeirri spillingu sem ríkti undir Viktori Orban bæru þegar árangur en þær hefðu verið eitt grunnskilyrða Evrópusambandsins fyrir því að losað yrði um fjármunina.
Viktor Orbán ætlar að hætta á þingi eftir að hafa lotið í lægra haldi í kosningum fyrr í mánuðinum. Hann hafði verið forsætisráðherra í samfleytt sextán ár en galt afhroð í nýyfirstöðnum þingkosningum.
Viktor Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands, játar sig sigraðan í ungversku þingkosningunum og óskar Péter Magyar, formanni stjórnarandstöðuflokksins Tisza, til hamingju með sigurinn. Fyrstu tölur úr kjörkössum benda til þess að Tisza vinni stórsigur.