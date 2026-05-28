Ungum ökuþórum bannað að keyra á nóttunni og þurfa að merkja sig

Kjartan Kjartansson skrifar
Segulmerkið sem ökumenn yngri en 18 ára þurfa að hafa á bílum sínum er gulur og grænn sexhyrningur. Ungir ökumenn mega ekki aka frá miðnætti til klukkan fimm um morgun samkvæmt nýjum reglum í FInnlandi. Vísir/Getty

Sautján ára ökumenn þurfa að merkja bíla sína og þeim verður bannað að aka á nóttunni samkvæmt nýjum reglum sem taka gildi í Finnlandi um helgina. Markmiðið er sagt að fækka umferðarslysum ungra ökumanna.

Reglurnar taka gildi á miðnætti aðfararnótt föstudags. Þá verður sautján ára gömlum ökumönnum bannað að aka frá miðnættis til klukkan fimm um morgun. Finnsk yfirvöld benda á að fimmtungur umferðarslysa sautján ára ökumanna verði að nóttu til. Fjörutíu prósent þeirra slysa séu banaslys.

Til þess að hjálpa lögreglu að framfylgja reglunum verður ungu ökumönnunum gert að merkja bíla sína sérstaklega með gulu og grænu sexhyrningslaga segulmerki, að því er segir í frétt finnska ríkisútvarpsins.

Merki ökumenn sem eru yngri ekki bíla sína með þessum hætti geta þeir verið sektaðir fyrir umferðarlagabrot. Ekki verður skylda að hafa merkin fyrr en október vegna tafa sem urðu á framleiðslu segulmerkjanna.

Fimmtán ungmenni eru á meðal þeirra 180 sem hafa látist í umferðarslysum í Finnlandi það sem af er ári.

