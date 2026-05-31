Karlmaður sem vistaður var í fangelsinu á Hólmsheiði lést í nótt. Ragna Bjarnadóttir fangelsismálastjóri staðfestir það við fréttastofu en segist ekki geta greint nánar frá tildrögum andláts eða nánari upplýsingum um þann sem lést. Fyrst var greint frá á RÚV.
„Það eina sem ég get gert á þessu stigi er að staðfesta að það var andlát á Hólmsheiði,“ segir hún og að unnið sé að því að ná í aðstandendur mannsins.
„Það eru allir slegnir þegar svona gerist og það er mjög mikilvægt að ná vel utan um fanga og fangaverði og styðja við þá,“ segir Ragna og að skilgreindur verkferill sé í fangelsinu við svona atvik sem hafi verið settur af stað í morgun.
Í frétt RÚV segir að grunur leiki á um að maðurinn hafi fyrirfarið sér. Ragna segist ekkert geta sagt til um það að svo stöddu.
Andlát í fangelsum landsins eru ekki algeng en gerast þó. Fjallað var um andlát manns á Hólmsheiði árið 2023 sem var það fyrsta frá því að fangelsið var tekið í notkun. Þá var einnig greint frá andláti manns á Litla-Hrauni árið 2024.