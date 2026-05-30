Margrét Þórhildur Danadrottning var í gær útskrifuð af sjúkrahúsi eftir fimm daga innlögn. Er það í annað skipti í mánuðinum sem drottningin þurfti að leggjast inn á sjúkrahús.
Þann fjórtánda maí síðastliðinn lagðist drottningin inn á sjúkrahús eftir að hafa fengið fyrir hjartað. Hún gekkst undir hjartaþræðingu og var útskrifuð af Ríkissjúkrahúsinu í Kaupmannahöfn sex dögum síðar.
Við sneiðmyndatöku fyrir sex dögum uppgötvaðist blóðsöfnun á mjaðmasvæði og var hún í kjölfarið lögð inn á ný til frekari aðhlynningar. Það var svo í gær sem drottningin var útskrifuð.
Í fréttatilkynningu kemur fram að hún sé á batavegi og komin til baka í Fredensborgarhöll.
Samkvæmt opinberri dagskrá drottningar stendur til að hún vígi brú sem nefnd er eftir henni þann sjötta júní næstkomandi. Mun þurfa að koma í ljós hvort heilsa hennar leyfi henni að taka þátt í hátíðarhöldunum.
Margrét Þórhildur tilkynnti, Dönum til mikillar undrunar, í áramótaávarpi sínu árið 2023 að hún hygðist stíga til hliðar sem drottning. Friðrik sonur hennar tók í kjölfarið við krúnunni þann fjórtánda janúar 2024 og varð Friðrik X.
Margrét Þórhildur er 86 ára gömul en tekur enn virkan þátt í opinberu lífi og sinnir áhugamálum sínum af krafti. Ólíkt mörgum öðrum konungbornum þjóðhöfðingjum hefur hún oft leift persónuleika sínum að skína í gegn í embættisverkum sínum og hefur fyrir vikið notið fádæma vinsælda meðan dönsku þjóðarinnar.
Margrét Þórhildur Danadrottning er hætt að reykja. Það mega heita nokkuð stór tíðindi en drottningin hefur löngum verið mikil reykingamanneskja, eða frá því hún var 17 ára gömul.