Erlent

Enn fer ekki saman hljóð og mynd

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Þúsundir landgönguliða hafa verið sendir til Mið-Austurlanda, á sama tíma og Trump segir viðræður ganga ágætlega.
Getty/Chip Somodevilla

Donald Trump Bandaríkjaforseti heldur áfram að hafa í hótunum við stjórnvöld í Íran, á sama tíma og hann segir samningaviðræður eiga sér stað, beint og óbeint, og lýsir nýrri forystu landsins sem „sanngjarnri“ (e. reasonable).

„Í hreinskilni þá væri ég helst til í að taka olíuna í Íran en heimskt fólk í Bandaríkjunum segir: Af hverju ættirðu að gera það?“  sagði Trump í samtali við Financial Times um helgina.

Þá sagði hann í gær að kannski myndu Bandaríkjamenn hernema Kharg-eyju, kannski ekki. „Við höfum marga valkosti,“ sagði hann og bætti því við að viðræður, sem færu fram í gegnum milliliði í Pakistan, þokuðust vel áfram.

Forsetinn sagði „beina og óbeina“ fundi hafa átt sér stað og að ný forysta hefði reynst viðræðuhæf.

Á sama tíma greindi Wall Street Journal frá því að Trump væri að íhuga aðgerðir til að freista þess að ná í nærri hálft tonn af auðguðu úrani sem leynist á að minnsta kosti tveimur stöðum í Íran. 

Flestir sérfræðingar segja slíkar aðgerðir myndu kalla á að senda töluverðan mannafla inn í landið í einhverjar vikur.

Vert er að hafa í huga að Íranir hafa sakað Bandaríkjastjórn um að beita blekkingum og tala um samningaviðræður á sama tíma og hún skipuleggur innrás. Ísraelar hafa einnig haldið árásum sínum á Íran áfram óhindrað og réðust gegn fjölda skotmarka í Tehran í morgun.

Verð á hráolíu er komið yfir 116 dollara á tunnuna og þá varð lækkun á mörkuðum í Asíu í morgun vegna óvissunnar sem er uppi í Mið-Austurlöndum.

