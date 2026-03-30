Enn fer ekki saman hljóð og mynd Hólmfríður Gísladóttir skrifar 30. mars 2026 06:24 Þúsundir landgönguliða hafa verið sendir til Mið-Austurlanda, á sama tíma og Trump segir viðræður ganga ágætlega. Getty/Chip Somodevilla Donald Trump Bandaríkjaforseti heldur áfram að hafa í hótunum við stjórnvöld í Íran, á sama tíma og hann segir samningaviðræður eiga sér stað, beint og óbeint, og lýsir nýrri forystu landsins sem „sanngjarnri" (e. reasonable). „Í hreinskilni þá væri ég helst til í að taka olíuna í Íran en heimskt fólk í Bandaríkjunum segir: Af hverju ættirðu að gera það?" sagði Trump í samtali við Financial Times um helgina. Þá sagði hann í gær að kannski myndu Bandaríkjamenn hernema Kharg-eyju, kannski ekki. „Við höfum marga valkosti," sagði hann og bætti því við að viðræður, sem færu fram í gegnum milliliði í Pakistan, þokuðust vel áfram. Forsetinn sagði „beina og óbeina" fundi hafa átt sér stað og að ný forysta hefði reynst viðræðuhæf. Á sama tíma greindi Wall Street Journal frá því að Trump væri að íhuga aðgerðir til að freista þess að ná í nærri hálft tonn af auðguðu úrani sem leynist á að minnsta kosti tveimur stöðum í Íran. Flestir sérfræðingar segja slíkar aðgerðir myndu kalla á að senda töluverðan mannafla inn í landið í einhverjar vikur. Vert er að hafa í huga að Íranir hafa sakað Bandaríkjastjórn um að beita blekkingum og tala um samningaviðræður á sama tíma og hún skipuleggur innrás. Ísraelar hafa einnig haldið árásum sínum á Íran áfram óhindrað og réðust gegn fjölda skotmarka í Tehran í morgun. Verð á hráolíu er komið yfir 116 dollara á tunnuna og þá varð lækkun á mörkuðum í Asíu í morgun vegna óvissunnar sem er uppi í Mið-Austurlöndum. Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Bandaríkin Íran Hernaður Ísrael