Tveir særðust þegar dróni sem var þáttur af árás Rússa á Úkraínu var flogið á fjölbýlishús í Galati í austurhluta Rúmeníu. Tvær F-16 þotur og þyrla voru sendar á loft og skilaboð send til íbúa á svæðinu.
Utanríkisráðuneyti Rúmeníu hefur fordæmt atvikið sem „alvarlega og óábyrga stigmögnun“ af hálfu Rússa. Ráðuneytið segist munu grípa til diplómatískra ráðstafana vegna atviksins, sem það segir alvarlegt brot gegn lofthelgi landsins og alþjóðalögum. Þá segir að yfirvöld hafi óskað eftir því við Atlantshafsbandalagið að því verði flýtt að koma upp drónavörnum í landinu.
Talsmaður Atlantshafsbandalagsins hefur fordæmt „kæruleysi“ Rússa og segir bandalagið vinna að því að styrkja allar varnir, þar á meðal gegn drónum.
António Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, ávarpaði öryggisráðið í gær og sagði fleiri almennir borgarar hefðu fallið í átökum Rússa og Úkraínumanna á fyrstu fjórum mánuðum þessa árs en árin þrjú þar á undan. Kallaði hann eftir viðræðum og fullkomnu og skilyrðislausu vopnahléi.
Þá varaði hann við ófyrirséðum og ófyrirhuguðum afleiðingum stigmögnunar og aukinna árása.
Vólódimír Selenskí Úkraínuforseti sagði í gær að hann hefði þrýst á Bandaríkjamenn um að sjá Úkraínumönnum fyrir fleiri eldflaugum í Patriot-loftvarnakerfin.