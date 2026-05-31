Erlent

Hundruð hand­tekin vegna á­taka í kjöl­far sigurs PSG

Lovísa Arnardóttir skrifar
Lögreglan handtók um 280 í París en 416 á landsvísu.
Lögreglan handtók um 280 í París en 416 á landsvísu. Vísir/EPA

Lögreglan í París handtók um 280 manns í gærkvöldi í átökum í París eftir sigur PSG gegn Arsenal í Meistaradeildinni. Um tuttugu þúsund manns söfnuðust saman á Champs-Elysées. 

Á vef franska miðilsins Le Monde segir að verslanir hafi neglt fyrir glugga sína fyrir leikinn til að forðast endurtekningu á óeirðum frá því í fyrra, þegar hundruð voru handteknir og tveir létust. 

Í frétt þeirra segir að um 22.000 lögreglumenn hafi verið á vakt víðs vegar um Frakkland vegna leiksins, þar af 8.000 í París, eftir að óeirðir skyggðu á sigur PSG í keppninni í fyrra. 

Þar kemur einnig fram að sporvagnalínum í París hafi verið lokað, nokkrum neðanjarðarlestarstöðvum og strætisvagnaumferð stöðvuð sums staðar til að lágmarka truflanir. Að sögn franska innanríkisráðuneytisins voru 416 manns handteknir á landsvísu, þar af 283 í París. Ekki var ljóst strax hversu margir þessara einstaklinga voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald til frekari rannsóknar.

Laurent Nunez innanríkisráðherra sagði að sjö lögreglumenn hefðu særst og kallaði óeirðirnar „algerlega óásættanlegar“. Sex ökutæki og tvö fyrirtæki urðu fyrir skemmdum. Lögreglumaður særðist einnig, að sögn lögreglustjórnarinnar í París.

Í frétt Le Monde segir að tugþúsundir hafi safnast saman nálægt Parc des Princes, heimavelli PSG, til að horfa á leikinn, en 4.000 til 5.000 manns héldu sig fyrir utan með skotvopn sem var kastað í lögreglumenn. Í frétt Le Monde er haft eftir fréttamanni AFP að átök hefðu brotist út milli lögreglu og stuðningsmanna nálægt leikvanginum og lögreglumenn brugðust við með táragasi þegar flugeldum var kastað í þá.

Atburðirnir hafi vakið athygli stjórnmálamanna og sagði Marine Le Pen, þrefaldur forsetaframbjóðandi, á X að „aðeins í Frakklandi veldur sigur fótboltafélags óeirðum.“

„Aðeins í Frakklandi finnst öllum þeir knúnir til að læsa sig inni heima hjá sér á sigurstundu til að forðast að lenda í ofbeldi,“ bætti hún við.

Laurent Nunez innanríkisráðherra sagði að „mjög öflugt, mjög traust kerfi væri til staðar“ til að stemma stigu við ofbeldi og að lögregla hefði verið betur undirbúin í ár en í fyrra. 

„Ábyrgð okkar er að tryggja öllum hátíðarhöld sem eru róleg og fullkomlega örugg,“ sagði talsmaður lögreglunnar.

Leikmennirnir munu taka þátt í skrúðgöngu síðdegis í dag á Champs-de-Mars fyrir framan Eiffelturninn þar sem búist er við um 100.000 manns, áður en Emmanuel Macron forseti tekur á móti þeim í Elysée-höll. Svipuð skrúðganga fór fram í fyrra í skugga óeirða sem fór að mestu vel fram en minniháttar ofbeldi braust út og lögreglan beitti táragasi.

Frakkland Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Fótbolti

Tengdar fréttir

„Hann vildi taka fimmtu spyrnuna“

Mikel Arteta segist hafa verið meðvitaður um að ef úrslitin réðust í vítaspyrnukeppni í kvöld, í úrslitaleik PSG og Arsenal í Meistaradeild Evrópu, þá yrðu helstu vítaskyttur Arsenal farnar af velli.

PSG - Arsenal 1-1 (4-3) | Vörðu titilinn í vítakeppni

Franska stórveldið PSG varð í kvöld Evrópumeistari annað árið í röð með sigri á Arsenal í úrslitaleik í Búdapest. Úrslitin réðust í vítaspyrnukeppni þar sem miðvörðurinn Gabriel skaut yfir úr fimmtu spyrnu Arsenal-manna.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið