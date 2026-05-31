Hundruð handtekin vegna átaka í kjölfar sigurs PSG Lovísa Arnardóttir skrifar 31. maí 2026 07:44 Lögreglan handtók um 280 í París en 416 á landsvísu. Vísir/EPA Lögreglan í París handtók um 280 manns í gærkvöldi í átökum í París eftir sigur PSG gegn Arsenal í Meistaradeildinni. Um tuttugu þúsund manns söfnuðust saman á Champs-Elysées. Á vef franska miðilsins Le Monde segir að verslanir hafi neglt fyrir glugga sína fyrir leikinn til að forðast endurtekningu á óeirðum frá því í fyrra, þegar hundruð voru handteknir og tveir létust. Í frétt þeirra segir að um 22.000 lögreglumenn hafi verið á vakt víðs vegar um Frakkland vegna leiksins, þar af 8.000 í París, eftir að óeirðir skyggðu á sigur PSG í keppninni í fyrra. Þar kemur einnig fram að sporvagnalínum í París hafi verið lokað, nokkrum neðanjarðarlestarstöðvum og strætisvagnaumferð stöðvuð sums staðar til að lágmarka truflanir. Að sögn franska innanríkisráðuneytisins voru 416 manns handteknir á landsvísu, þar af 283 í París. Ekki var ljóst strax hversu margir þessara einstaklinga voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald til frekari rannsóknar. Laurent Nunez innanríkisráðherra sagði að sjö lögreglumenn hefðu særst og kallaði óeirðirnar „algerlega óásættanlegar“. Sex ökutæki og tvö fyrirtæki urðu fyrir skemmdum. Lögreglumaður særðist einnig, að sögn lögreglustjórnarinnar í París. Í frétt Le Monde segir að tugþúsundir hafi safnast saman nálægt Parc des Princes, heimavelli PSG, til að horfa á leikinn, en 4.000 til 5.000 manns héldu sig fyrir utan með skotvopn sem var kastað í lögreglumenn. Í frétt Le Monde er haft eftir fréttamanni AFP að átök hefðu brotist út milli lögreglu og stuðningsmanna nálægt leikvanginum og lögreglumenn brugðust við með táragasi þegar flugeldum var kastað í þá. Atburðirnir hafi vakið athygli stjórnmálamanna og sagði Marine Le Pen, þrefaldur forsetaframbjóðandi, á X að „aðeins í Frakklandi veldur sigur fótboltafélags óeirðum.“ „Aðeins í Frakklandi finnst öllum þeir knúnir til að læsa sig inni heima hjá sér á sigurstundu til að forðast að lenda í ofbeldi,“ bætti hún við. Il n’y a qu’en France où la victoire d’un club de foot provoque des émeutes. Il n’y a qu’en France où chacun se sent obligé de s’enfermer chez soi un soir de victoire pour éviter d’être confronté à des violences.— Marine Le Pen (@MLP_officiel) May 30, 2026 Laurent Nunez innanríkisráðherra sagði að „mjög öflugt, mjög traust kerfi væri til staðar“ til að stemma stigu við ofbeldi og að lögregla hefði verið betur undirbúin í ár en í fyrra. „Ábyrgð okkar er að tryggja öllum hátíðarhöld sem eru róleg og fullkomlega örugg,“ sagði talsmaður lögreglunnar. Leikmennirnir munu taka þátt í skrúðgöngu síðdegis í dag á Champs-de-Mars fyrir framan Eiffelturninn þar sem búist er við um 100.000 manns, áður en Emmanuel Macron forseti tekur á móti þeim í Elysée-höll. Svipuð skrúðganga fór fram í fyrra í skugga óeirða sem fór að mestu vel fram en minniháttar ofbeldi braust út og lögreglan beitti táragasi. Frakkland Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Fótbolti Tengdar fréttir „Hann vildi taka fimmtu spyrnuna“ Mikel Arteta segist hafa verið meðvitaður um að ef úrslitin réðust í vítaspyrnukeppni í kvöld, í úrslitaleik PSG og Arsenal í Meistaradeild Evrópu, þá yrðu helstu vítaskyttur Arsenal farnar af velli. 30. maí 2026 21:45 PSG - Arsenal 1-1 (4-3) | Vörðu titilinn í vítakeppni Franska stórveldið PSG varð í kvöld Evrópumeistari annað árið í röð með sigri á Arsenal í úrslitaleik í Búdapest. Úrslitin réðust í vítaspyrnukeppni þar sem miðvörðurinn Gabriel skaut yfir úr fimmtu spyrnu Arsenal-manna. 30. maí 2026 14:32 Mest lesið Hæsta einkunn sem hefur verið gefin á stúdentsprófi í skólanum frá upphafi Innlent Fleiri ferðir felldar niður og ekkert samkomulag í sjónmáli Innlent SAS fellir niður allt flug til Grænlands Erlent Fimm handteknir og um mikið magn sterkra fíkniefna að ræða Innlent „Okkur þykir vænt um svæðið og við höfum áhyggjur af því“ Innlent Áverkar geti sagt til um kraft sem er beitt í kyrkingu Innlent Menntaskólanum í Reykjavík slitið í 180. sinn Innlent Maðurinn enn í lífshættu og á gjörgæslu Innlent „Trúi varla að Viðreisn sé á móti því að flagga hinsegin fánanum“ Innlent Norskur maður grunaður í máli Anne Elisabeth Hagen Erlent Fleiri fréttir Hundruð handtekin vegna átaka í kjölfar sigurs PSG SAS fellir niður allt flug til Grænlands Norskur maður grunaður í máli Anne Elisabeth Hagen Margrét Þórhildur útskrifuð af sjúkrahúsi Krabbameinssjúkir gætu sloppið við lyfjameðferð Fjórir menn komnir út úr hellinum í Laos Flugumferð stöðvuð í München vegna mögulegs drónaflugs Buckingham-höll hafi fengið tölvupósta um misferli Andrews fyrir sex árum Ísrael og Rússland á svörtum lista vegna kynferðisofbeldis í átökum Bannar ráðuneytinu að stofna skaðabótasjóðinn Ver billjónum í „draumóra“ um lengra líf Funduðu enn og aftur um Grænland Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Nálgast stríðið vendipunkt? Fyrirskipar hernum að taka enn stærri hluta Gasa Ætla að setja Trump á 250 dollara seðil en þurfa að breyta lögum Eldflaug Bezos sprakk í loft upp Tveir særðir eftir að rússneskur dróni lendir á fjölbýlishúsi í Rúmeníu Samningsdrög samþykkt en beðið eftir grænu ljósi forsetans Ungum ökuþórum bannað að keyra á nóttunni og þurfa að merkja sig Húsleit gerð hjá spænskum sósíalistum Saksóknarar rannsaka konu sem Trump braut á Hart sótt að Sánchez: Réttarhöld yfir litla bróður hefjast í dag Ný tilskipun Talíbana lögleiði barnahjónabönd á ný Áframhald á árásum og Trump hefur í hótunum við Óman Líkur á hlýjum og votum vetrum á norðurslóðum Ellefu taldir af eftir að efnatankur gaf sig Ósáttur við skilyrðin Fundust eftir að hafa verið föst í helli í viku Lenda þremur geimförum á tunglinu á þessu ári Trump-liði vann og Demókratar fagna Sjá meira