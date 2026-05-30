Fjórir menn komnir út úr hellinum í Laos

Lovísa Arnardóttir skrifar
Fjórum mönnum var bjargað úr hellinum og álfilma sett yfir þá. Vísir/AP

Búið er að koma fjórum af þeim fimm mönnum sem fundust á lífi inni í helli í Laos. Einum var bjargað í gær. Sjö fóru inn í hellinn fyrr í mánuðinum en urðu innlyksa í hellinum á afskekktu fjallasvæði í Xaysomboun-héraði í Laos eftir að skyndiflóð varð þar þann 20. maí.

Þorpsbúarnir fóru inn í hellinn í leit að gulli. Fimm fundust á lífi en tveggja er enn saknað. Víðtæk björgunaraðgerð hefur farið fram síðustu daga. Fjallað er um málið á vef BBC. 

Hellakerfið, sem teygir sig djúpt neðanjarðar, er einnig afar þröngt og sum hólf eru aðeins um 50 sentímetrar á breidd, að sögn björgunarmanna.

Mennirnir voru eðlilega glaðir að vera komnir út. Vísir/AP

Samkvæmt færslu á Facebook-síðu taílenskra björgunarkafara tókst að bjarga mönnunum fjórum um klukkan 15:10 að staðartíma á laugardag, um klukkan níu í morgun að íslenskum tíma.

Ekki hefur enn verið gefið upp nákvæmlega hvernig mennirnir voru fluttir á öruggan stað. Hér að neðan má sjá myndband sem birt var af björgunarmönnum.

Í frétt BBC segir að þegar mennirnir komu út hafi brotist út mikil fagnaðarlæti. Fleiri myndir af björguninni má sjá á Facebook-síðu björgunarmannanna. Þar má sjá að mennirnir voru lagðir á sjúkrabörur og huldir með áli til að hlýja þeim.

Reyndu fyrst með öðrum leiðum

Björgunin kemur í kjölfar þess að sérfræðingar höfðu upphaflega ætlað að dæla út flóðvatni sem kom í veg fyrir að mennirnir kæmust á öruggan stað. Sú áætlun mistókst í fyrstu og rætt var um þann neyðarúrræðiskost að kenna mönnunum sem voru fastir að kafa með köfunartækjum og synda út.

Sérhæfðir kafarar frá löndum eins og Taílandi, Indónesíu, Frakklandi og Ástralíu lentu í Laos til að veita aukna sérfræðiþekkingu. Í frétt BBC segir að björgun mannanna svipi til björgunar taílenska unglingafótboltaliðsins sem var fast í helli í 18 daga árið 2018.

Laos

Hella­björgunar­maður lést af völdum blóð­eitrunar

Liðsmaður björgunarteymisins sem bjargaði tólf drengjum og fótboltaþjálfara þeirra úr helli í Taílandi á síðasta ári, er látinn af völdum blóðeitrunar sem hann fékk á meðan á björgunaraðgerðum stóð.

