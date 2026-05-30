Fjórir menn komnir út úr hellinum í Laos Lovísa Arnardóttir skrifar 30. maí 2026 13:20 Fjórum mönnum var bjargað úr hellinum og álfilma sett yfir þá. Vísir/AP Búið er að koma fjórum af þeim fimm mönnum sem fundust á lífi inni í helli í Laos. Einum var bjargað í gær. Sjö fóru inn í hellinn fyrr í mánuðinum en urðu innlyksa í hellinum á afskekktu fjallasvæði í Xaysomboun-héraði í Laos eftir að skyndiflóð varð þar þann 20. maí. Þorpsbúarnir fóru inn í hellinn í leit að gulli. Fimm fundust á lífi en tveggja er enn saknað. Víðtæk björgunaraðgerð hefur farið fram síðustu daga. Fjallað er um málið á vef BBC. Hellakerfið, sem teygir sig djúpt neðanjarðar, er einnig afar þröngt og sum hólf eru aðeins um 50 sentímetrar á breidd, að sögn björgunarmanna. Mennirnir voru eðlilega glaðir að vera komnir út. Vísir/AP Samkvæmt færslu á Facebook-síðu taílenskra björgunarkafara tókst að bjarga mönnunum fjórum um klukkan 15:10 að staðartíma á laugardag, um klukkan níu í morgun að íslenskum tíma. Ekki hefur enn verið gefið upp nákvæmlega hvernig mennirnir voru fluttir á öruggan stað. Hér að neðan má sjá myndband sem birt var af björgunarmönnum. Í frétt BBC segir að þegar mennirnir komu út hafi brotist út mikil fagnaðarlæti. Fleiri myndir af björguninni má sjá á Facebook-síðu björgunarmannanna. Þar má sjá að mennirnir voru lagðir á sjúkrabörur og huldir með áli til að hlýja þeim. Reyndu fyrst með öðrum leiðum Björgunin kemur í kjölfar þess að sérfræðingar höfðu upphaflega ætlað að dæla út flóðvatni sem kom í veg fyrir að mennirnir kæmust á öruggan stað. Sú áætlun mistókst í fyrstu og rætt var um þann neyðarúrræðiskost að kenna mönnunum sem voru fastir að kafa með köfunartækjum og synda út. Sérhæfðir kafarar frá löndum eins og Taílandi, Indónesíu, Frakklandi og Ástralíu lentu í Laos til að veita aukna sérfræðiþekkingu. Í frétt BBC segir að björgun mannanna svipi til björgunar taílenska unglingafótboltaliðsins sem var fast í helli í 18 daga árið 2018. Laos Tengdar fréttir Hellabjörgunarmaður lést af völdum blóðeitrunar Liðsmaður björgunarteymisins sem bjargaði tólf drengjum og fótboltaþjálfara þeirra úr helli í Taílandi á síðasta ári, er látinn af völdum blóðeitrunar sem hann fékk á meðan á björgunaraðgerðum stóð. 28. desember 2019 09:40 Strákar sem voru fastir í hellinum fá ríkisborgararétt Þrír ungir strákar úr hópi fótboltadrengjanna sem fastir voru í helli í taílenska héraðinu Chiang Rai fyrr í sumar hafa ásamt 25 ára þjálfara sínum fengið taílenskan ríkisborgararétt. 8. ágúst 2018 15:06 Fótboltastrákarnir útskrifaðir af spítala degi fyrr en áætlað var Taílensku fótboltastrákarnir tólf og þjálfari þeirra verða útskrifaðir degi fyrr en áætlað var, nánar tiltekið á morgun. 17. júlí 2018 15:13 Mest lesið Tengja „kuldapollinn“ við Ísland við veikari AMOC Innlent Maðurinn enn í lífshættu og á gjörgæslu Innlent Sérsveitaraðgerðir í Hveragerði Innlent Inga þurfi, rétt eins og aðrir, að hlusta á líkamann Innlent Fluglistir sýndar yfir Reykjavíkurflugvelli Innlent Rannsaka áflog við verslunarmiðstöð í Kópavogi Innlent Aðeins tímaspursmál hvenær kennitölur verði notaðar í stóra árás Innlent Kærður fyrir kynferðisbrot og hætti sem vígslubiskup Innlent Vara við sviksamlegum tölvupósti í nafni bankans Innlent Sneri ellefu ára dreng niður og sló hann svo Innlent Fleiri fréttir Fjórir menn komnir út úr hellinum í Laos Flugumferð stöðvuð í München vegna mögulegs drónaflugs Buckingham-höll hafi fengið tölvupósta um misferli Andrews fyrir sex árum Ísrael og Rússland á svörtum lista vegna kynferðisofbeldis í átökum Bannar ráðuneytinu að stofna skaðabótasjóðinn Ver billjónum í „draumóra“ um lengra líf Funduðu enn og aftur um Grænland Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Nálgast stríðið vendipunkt? Fyrirskipar hernum að taka enn stærri hluta Gasa Ætla að setja Trump á 250 dollara seðil en þurfa að breyta lögum Eldflaug Bezos sprakk í loft upp Tveir særðir eftir að rússneskur dróni lendir á fjölbýlishúsi í Rúmeníu Samningsdrög samþykkt en beðið eftir grænu ljósi forsetans Ungum ökuþórum bannað að keyra á nóttunni og þurfa að merkja sig Húsleit gerð hjá spænskum sósíalistum Saksóknarar rannsaka konu sem Trump braut á Hart sótt að Sánchez: Réttarhöld yfir litla bróður hefjast í dag Ný tilskipun Talíbana lögleiði barnahjónabönd á ný Áframhald á árásum og Trump hefur í hótunum við Óman Líkur á hlýjum og votum vetrum á norðurslóðum Ellefu taldir af eftir að efnatankur gaf sig Ósáttur við skilyrðin Fundust eftir að hafa verið föst í helli í viku Lenda þremur geimförum á tunglinu á þessu ári Trump-liði vann og Demókratar fagna Hörðustu árásir á Líbanon í langan tíma Hótel í fullum rétti að neita konu um kranavatn Bardagabúr rís við Hvíta húsið Skugganefndir styðja umdeilda Demókrata Kalla rússneska sendiherra á teppið vegna hótana Sjá meira