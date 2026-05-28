Hart er sótt að Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, þessa dagana en auk þess að vera þyrnir í síðu Donald Trump Bandaríkjaforseta og hafa sætt hótunum frá stjórnvöldum vestanhafs, stendur hann nú frammi fyrir fjölda dómsmála á hendur eiginkonu hans, bróður og öðrum bandamönnum.
Réttarhöld hefjast í dag yfir David Sánchez, sem hefur verið sakaður um spillingu þegar hann þáði starf á vegum borgarráðs Badajoz árið 2017. Sósíalistar voru í meirihluta í ráðinu og Pedro Sánchez leiðtogi Sósíalistaflokksins. David, sem á yfir höfði sér allt að þriggja ára fangelsi, hefur neitað sök.
Málið gegn David má rekja til kvörtunar af hálfu verkalýðshreyfingarinnar Hreinar hendur, sem hefur tengsl við öfga hægri öfl og er þekkt fyrir að beita dómstólum gegn pólitískum andstæðingum sínum.
Ásakanirnar á hendur Begoña Gómez, eiginkonu forsætisráðherrans, má sömuleiðis rekja til Hreinna handa en hún hefur verið ákærð fyrir spillingu og fjárdrátt. Hún er sökuð um að hafa misnotað stöðu sína sem eiginkona Sánchez sjálfri sér til framdráttar og þá er hún sögð hafa misnotað almannafé.
Fleiri einstaklingar hafa verið ákærðir í tengslum við ofangreind mál og þá sætir José Luis Rodríguez Zapatero, sem var forsætisráðherra á árunum 2004 til 2011 rannsókn vegna meintrar spillingar, meðal annars í tengslum við björgunaraðgerðum ríkisins í þágu flugfélagsins Plus Ultra árið 2021.
Sánchez segir dómsmálin þátt í pólitískum ofsóknum og að sannleikurinn muni koma í ljós. Þá hefur hann sakað dómara um að vera meðseka. „Það leikur enginn vafi á því að það eru dómarar að stunda pólitík og pólitíkusar að setja sig í hlutverk dómara,“ saðgi hann í september síðastliðnum.
Pólitískir andstæðingar forsætisráðherrans hafa hins vegar kallað eftir því að fyrirhugðum kosningum á næsta ári verði flýtt.
„Það líður ekki sú vika, sú dagur, sú klukkutsund að nýjar upplýsingar koma ekki fram um mafíuna sem stjórnar Spáni. Það verður að stöðva hana og færa fyrir dóm,“ segir Santiago Abascal, leiðtogi hægri flokksins Vox.
Guardian fjallar ítarlega um málið.