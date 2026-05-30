Öll flugumferð um alþjóðaflugvöllinn í München var stöðvuð í um klukkustund í morgun. Um klukkan níu að staðartíma tilkynntu flugmenn tveggja véla að þeir hefðu mögulega séð dróna á flugi. Flugmennirnir voru þá enn staddir á jörðu niðri.
Yfirvöld á svæðinu hófu þá þegar leit að drónanum, meðal annars úr lögregluþyrlu, en leitin bar engan árangur. Reuters greinir frá því að yfirvöld hafi þegar staðfest að frekari rannsókn muni fara fram.
Alls var tuttugu flugvélum beint til lendingar á öðrum flugvöllum meðan lokunin stóð yfir.
Drónaflug yfir flugvelli München-borgar olli tíðum truflunum á flugáætlunum í október síðastliðnum þar sem oft þurfti að loka fyrir flugumferð.
Flugvöllurinn er sá næststærsti í Þýskalandi með tilliti til farþegafjölda en rúmar fjörutíu milljónir fara árlega um flugvöllinn.
Icelandair er daglega með eina til tvær brottfarir til München og hélt vél félagsins af stað samkvæmt áætlun í morgun.