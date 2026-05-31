„Við þurfum að bregðast við því ákalli, það er augljóst“ Smári Jökull Jónsson skrifar 31. maí 2026 12:57 Magnús Þór er formaður Kennarasambands Íslands. Vísir/Vilhelm Formaður Kennarasamband Íslands fagnar nýrri skýrslu um álag og starfsaðstæður í grunnskólum. Bregðast þurfi við ákalli um betri stuðning við kennara frá sveitarfélögum og þá hafi kröfur um þátttöku skóla i uppeldi barna aukist. Skýrslan er gerð fyrir samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu en þar er rætt við yfir tvö þúsund skólastjórnendur, kennara og annað starfsfólk skóla. Í skýrslunni kemur fram að rúmlega 60 prósent kennara finna fyrir stöðugu, mjög miklu eða þrúgandi álagi. Formaður Kennarasambandsins segir skipta máli að rýna í niðurstöður skýrslunnar. „Auðvitað bendir skýrslan á hvað álagið er en þetta er líka álag um viðbrögð þeirra sem vinna í kringum skólana, ekki síður en þeirra sem vinna inni í þeim,“ segir Magnús Þór Jónsson formaður KÍ. Kröfur á skólana vegna mála sem áður voru inni á heimilunum Skýrt kemur fram í skýrslunni að álag í skólunum er mest á þeim kennurum sem sinna umsjónarkennslu. Magnús segir það stemma við niðurstöður úr könnunum sem KÍ hefur sjálft látið gera. „Það ræðst bæði af samsetningu nemendahópanna og líka miklum samskiptum við foreldra og aðra aðila fyrir utan skólastofuna, þannig að það kemur ekki á óvart. Við höfum reyndar líka spurt í okkar könnunum hvernig fólk telur sig ná að stýra álaginu og þar höfum við fengið tölur um að fólk býr við mikið álag en telur sig ráða ágætlega við það,“ segir Magnús Þór. Þá kemur einnig fram að þátttaka skólanna í uppeldi hafi aukist. Magnús segir samstarf foreldra og skóla á góðum stað en umræðan sé nauðsynleg. „Það er verið að gera kröfur til skólanna sem áður fyrr voru nokkuð augljóslega hafðar inni á heimili, sem snúast að alls konar annarri kennslu heldur en bara í lestri, stærðfræði og skrift.“ Álag í skólunum er mest á umsjónarkennurum.Vísir/Vilhelm „Þau tiltaka í skýrslunni til dæmis að foreldrar séu að koma með börnin og segja að barnið megi ekki tala við þennan eða hinn og megi ekki taka þátt í ákveðnum kennslustundum út frá einhverjum skoðunum eða hugmyndum.“ Skólarnir þurfi að fylgja lögum um það sem kenna skal. „Skólinn er bundinn af lögum, reglum og námsskrá og þá getum við ekki gert á hann aðrar og frekari eða meiri íþyngjandi kröfur heldur en þar eru. Við þurfum að sjá til þess að þessu núningspunktum á milli skóla og heimilis fækki og það er sameiginlegt verkefni okkar allra að gera það.“ „Umræða í fermingarveislum um hvað allt sé ómögulegt“ Neikvæð umræða um skólastarf er nefnd sem vaxandi álagsþáttur. Magnús segir umræðuna oft ekki snúast um lykilatriðin, það sé á ábyrgð allra að bæta úr en fjölmiðlar og stjórnmálamenn lyfti of oft upp neikvæðum fréttum. „Við heyrum það mjög greinilega og okkur finnst það sérstaklega erfitt að unga fólkið er að lýsa því að það finnist erfitt að lyfta starfinu sínu upp. Því það er akkúrat umræðan í fermingarveislum, fjölskylduboðum eða vinahittingnum hvað allt sé ómögulegt. Það er ekki hvetjandi fyrir nokkurn mann að vinna í því umhverfi.“ Inga Sæland er barna- og menntamálaráðherra en hún hélt umdeilda ræðu á ársþingi KÍ fyrr í vor.Vísir/Vilhelm Hann segir kennara gera sér grein fyrir að það séu viðfangsefni og verkefni sem vinna þurfi í. Áhyggjuefni sé að ungir kennarar sjái sig ekki í starfinu eftir 5-10 ár. „Almennt séð þá er það ekki leiðin til að ná árangri að öskra með háum lýsingarorðum byggðum á einhverri stórri yfirlitsmynd sem sannarlega er ekki í fyrsta sæti þegar kemur að því að barn komi í skólann á hverjum degi. Við höfum áhyggjur af því að neikvæð umræða geti leitt til þess að fólki taki aðra leið ef það býðst, jafnvel þó það kunni vel við vinnuna sína.“ „Við þurfum að bregðast við því ákalli, það er augljóst“ Þá kemur fram að kennarum finnst skorta stuðning frá sveitarfélögunum. „Það er annað í þessari skýrslu sem slær okkur mjög, að þar eru tölur sem við verðum auðvitað að þora að ræða, samfélagið, kennarasamfélagið og þessi sveitarfélög. Hvernig stendur á því að meirihluti kennara telur sig fá lítinn eða engan stuðning í starfi. Við þurfum að bregðast við því ákalli, það er alveg augljóst.“ Hann segir næstu skref þurfa að vera að setjast niður og sjá hver vandinn sé og verkefnin. Oft hafi verið farið í vinnu og gerðar tillögur til úrbóta sem síðan daga uppi. „Ég hef heyrt það á fulltrúum Samtaka sveitarfélaga að þessar tillögur sem eru lagðar til verði teknar inn í umræðu og auðvitað eru það sveitarfélögin hvert og eitt sem þurfa að taka afstöðu til þeirra,“ segir Magnús Þór að lokum. Börn og uppeldi Grunnskólar Stéttarfélög Skóla- og menntamál Tengdar fréttir Áratuga fjársvelti námsgagna bitni á skólastarfi á öllum stigum Stjórn Þróunarsjóðs námsgagna kallar eftir því að fjármagn verði aukið til framleiðslu námsgagna án tafar, að miðlæg námsgagnaveita verði sett á stofn og að staðan á námsgögnum verði kortlögð. Skólastarf eigi verulega undir högg að sækja á öllum skólastigum vegna skorts á námsgögnum. Íslensk börn standi ekki jafnfætis börnum á Norðurlöndum og alþjóðlegar mælingar á námsárangri staðfesti það. 22. maí 2026 08:32 Mikill munur á fjölda útskrifaðra úr framhaldsskóla eftir grunnskólum Töluverður munur er á þeim fjölda úr hverjum grunnskóla sem útskrifast úr framhaldsskóla. Það sýnir ný skýrsla mennta- og barnamálaráðherra. Í skýrslunni kemur fram að flestir útskrifaðir framhaldsskólanemendur skólaárið 2023-2024 komu úr stórum safnskólum á höfuðborgarsvæðinu. 22. maí 2026 06:33 Hæsta einkunn sem hefur verið gefin á stúdentsprófi í skólanum frá upphafi Benedikt Fazakerley Richardsson á tölvubraut var dúx Fjölbrautarskólans í Breiðholti nú á dögunum með einkunnina 9,83 sem er hæsta einkunn sem hefur verið gefin á stúdentsprófi í skólanum. Erlendur Stefán Gíslason var semídúx með einkunnina 9,78 en þeir eru góðir vinir og kepptust um að vera með bestu meðaleinkunnina við útskrift. 30. maí 2026 20:45 Mest lesið SAS fellir niður allt flug til Grænlands Erlent Hæsta einkunn sem hefur verið gefin á stúdentsprófi í skólanum frá upphafi Innlent Fleiri ferðir felldar niður og ekkert samkomulag í sjónmáli Innlent Andlát í fangelsinu á Hólmsheiði í nótt Innlent Áverkar geti sagt til um kraft sem er beitt í kyrkingu Innlent Fimm handteknir og um mikið magn sterkra fíkniefna að ræða Innlent Hundruð handtekin vegna átaka í kjölfar sigurs PSG Erlent Fræsa og malbika Vesturlandsveg í kvöld Innlent Menntaskólanum í Reykjavík slitið í 180. sinn Innlent „Okkur þykir vænt um svæðið og við höfum áhyggjur af því“ Innlent Fleiri fréttir „Við þurfum að bregðast við því ákalli, það er augljóst“ Leigufélög gætu gleypt húsnæðismarkaðinn Andlát í fangelsinu á Hólmsheiði í nótt Vinnumarkaður, verðbólga og ESB í Sprengisandi í dag Skjálfti upp á 2,8 við Hellisheiði Fræsa og malbika Vesturlandsveg í kvöld Ók rafmagnshjólinu á bíl í 101 Áverkar geti sagt til um kraft sem er beitt í kyrkingu Menntaskólanum í Reykjavík slitið í 180. sinn Fleiri ferðir felldar niður og ekkert samkomulag í sjónmáli Hæsta einkunn sem hefur verið gefin á stúdentsprófi í skólanum frá upphafi Fimm handteknir og um mikið magn sterkra fíkniefna að ræða „Okkur þykir vænt um svæðið og við höfum áhyggjur af því“ Engir Framsóknarfingur í kökukrúsinni í Kópavogi Nágranni fluttur á HSS eftir bruna í Vogum Skoða veitingu íslensks ríkisborgararéttar Segir magnað að fá að sjá verk Bjarkar á Listahátíð „Trúi varla að Viðreisn sé á móti því að flagga hinsegin fánanum“ Takmarkað aðgengi að P2-bílastæðum vegna malbikunar Tjá sig ekki um málið Aðeins tímaspursmál hvenær kennitölur verði notaðar í stóra árás Ósátt með áform meirihlutans Sigurjón frá Hornafirði í Skaftárhrepp Maðurinn enn í lífshættu og á gjörgæslu Tengja „kuldapollinn“ við Ísland við veikari AMOC Rannsaka áflog við verslunarmiðstöð í Kópavogi Fluglistir sýndar yfir Reykjavíkurflugvelli Vara við sviksamlegum tölvupósti í nafni bankans Inga þurfi, rétt eins og aðrir, að hlusta á líkamann Nei eða já? Af eða á? Sjá meira