Ætli sér ekki að banna hinsegin fánann Lovísa Arnardóttir skrifar 31. maí 2026 13:19 Björg segir að hinsegin fánanum verði sannarlega flaggað við ráðhúsið af réttu tilefni. Vísir/Vilhelm og Sigurjón Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar í Reykjavík og tilvonandi forseti borgarstjórnar, segir nýjan meirihluta ekki ætla að banna hinsegin fánann. Honum, og erlendum fánum, verði flaggað þegar tilefni sé til. Hún segir að utanríkismálum eigi að sinna í utanríkisráðuneytinu. Borgarfulltrúar eigi að vera með fókus á Reykjavík. Rætt var við Sönnu Magdalenu Mörtudóttur, oddvita Vinstrisins, í hádegisfréttum Bylgjunnar í gær, sem gagnrýndi harðlega fyrstu mál nýs meirihluta í borginni, sem meðal annars varða niðurfellingu reglna um notkun fána og stofnun öldungaráðs. Flöggun missi marks Björg segir í færslu um á Facebook-síðu sinni um fánabreytingartillöguna að samkvæmt henni sé gert ráð fyrir að alla jafna blakti íslenski fáninn við stjórnsýsluhús Reykjavíkurborgar sem eru Ráðhúsið, Höfði og Höfðatorg við Borgartún. „Það er bæði táknrænt og fallegt að sýna samstöðu með því að flagga erlendum þjóðfánum en missir marks þegar borgarstjórn fær heimsmálin í fangið - það er flókið og tímafrekt að draga línuna um það hvaða erlendum fánum eigi að flagga hvenær og hversu lengi. Utanríkismálum er sinnt í utanríkisráðuneytinu þar sem afstaða, samstaða og hjálparstarf Íslands kemur skýrt fram,“ segir Björg og að hennar vilji sé að borgarfulltrúar Viðreisnar séu með fókus á borgina sjálfa og verji sínum tíma í dag. „Með þessari tillögu er ekki verið að banna flöggun á hinsegin fánum. Við ætlum að halda áfram þeirri flottu hefð að flagga hinsegin fánanum á Pride hátíðinni og þegar það á við - sem og að flagga fánum erlendra ríkja þegar fulltrúar þeirra heimsækja borgina eða á þjóðhátíðardögum,“ segir Björg. Lengja opnunartíma sundlauga „Fyrsti borgarstjórnarfundur nýrrar borgarstjórnar er á þriðjudag. Ein af tillögum meirihlutans er stofnun stýrihóps um hagræðingu og stjórnkerfisbreytingar í borgarkerfinu. Stórt mál sem við í Viðreisn töluðum fyrir í kosningabaráttunni. Ná meiri peningum útúr stóru borgarkerfinu til þess að setja í grunnþjónustu og innviði. Minna kerfi - meiri hverfi,“ segir Björg um málið í færslu sem hún birti í gær en samkvæmt tillögunni á innleiðingu verkefna að vera lokið innan tveggja ára, í júní 2028. Á fyrsta fundi borgarstjórnar hefur nýr meirihluti einnig lagt fram tillögu um lengri opnunartíma sundlauga, um rekstur leikskóla og daggæslu, endurskoðun samgöngusáttmálans og um endurskoðun deiliskipulags við Suðurlandsbraut. 