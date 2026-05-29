Fulltrúar Bandaríkjanna, Grænlands og Danmerkur hittust í gær í Washington DC á leynilegum samningafundi um Grænland og samskipti ríkjanna en samkvæmt danska ríkisútvarpinu er um að ræða enn einn fundinn á þessu ári þar sem fulltrúarnir hittast til að ræða málefni landsins.
Í umfjöllun DR kemur fram að Jeppe Tranholm-Mikkelsen ráðuneytisstjóri danska utanríkisráðuneytisins hafi mætt til Bandaríkjanna síðdegis á miðvikudag en hann leiðir danska sendinefnd vegna viðræðnanna. Hann hafi fundað með Mininnguaq Kleist fulltrúa Grænlands og Mike Needham aðalsamningamanni Bandaríkjanna. Áður hefur komið fram að meðal þess sem rætt hafi verið rætt í fundarröð þremenninganna séu nýjar herstöðvar á Grænlandi. Samninganefndir hafi verið bjartsýnar á að ljúka samningaviðræðum í sumar en þeim muni líklega ekki ljúka fyrr en í haust.
DR segir að þeir geri atlögu að því að festa í sessi samning um framtíðarfyrirkomulag um Grænland. Samningamenn Danmerkur og Grænlands hafi gert bandarísku sendinefndinni það ítrekað ljóst að ekki stæði til að gefa eftir grænlenskt landssvæði til Bandaríkjanna en áður hefur komið fram að Bandaríkin hafi lagt til að herstöðvar þeirra í Grænlandi yrðu formlega skilgreindar sem yfirráðasvæði Bandaríkjanna, það er að segja hluti af Bandaríkjunum.
Þannig segir DR að sömu áskoranir hafi blasað við danskri og grænlenskri sendinefnd í gær. Þar hafi verið rætt um herstöðvar Bandaríkjanna en líka aðgengi þeirra að mikilvægum auðlindum sem Grænland býr yfir líkt og sjaldgæfum jarðmálmum sem og að komið verði í veg fyrir að Kínverjar hafi aðgang að þeim auðlindum. Segir danska ríkisútvarpið að flókið yrði að hrinda slíku í framkvæmd, á huldu yrði hver myndi sjá um að annast fjárfestingareftirlit í landinu og ljóst yrði að væri það látið eftir Bandaríkjamönnum væri um að ræða afgerandi hluta af sjálfsákvörðunarrétti þjóðarinnar sem Grænland afsalar sér.
Þá er rifjað upp að Donald Trump hafi í engu gleymt kröfum sínum um yfirráð yfir Grænlandi, það hafi sést á nýlegri færslu hans á samfélagsmiðlum og að það þvælist fyrir samningum. Muni hann að endingu segja nei við samningi verði hann að engu, eðli málsins samkvæmt. Koma Jeff Landry sérstaks erindreka Bandaríkjanna til Grænlands hafi svo ekki heldur orðið til þess að liðka fyrir viðræðum sendinefndanna.